Składany iPhone Duo zaprezentowany. Znamy ceny smartfona Apple

Dawid Długosz

Dawid Długosz

iPhone Duo to pierwszy składany smartfon w ofercie Apple, na który musieliśmy czekać latami. Za nami premiera i telefon już wkrótce trafi do sprzedaży. Znamy ceny urządzenia i te są naprawdę wysokie. Za składanego iPhone'a Duo trzeba zapłacić w Polsce kilkanaście tys. złotych. Tak drogiego telefonu z iOS jeszcze nie było.

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Dwie dłonie trzymające składane smartfony iPhone Duo, w tle osoba przemawiająca na scenie.
Składany iPhone Duo zaprezentowany. Znamy ceny smartfona Apple.Applemateriały prasowe

Spis treści:

  1. Ceny smartfona iPhone Duo i ile zapłacimy w Polsce
  2. Składany smartfon iPhone Duo z potężnym chipem Apple A20 Pro
  3. Dwa ekrany OLED-owe wysokiej jakości
  4. Podwójny aparat fotograficzny bez teleobiektywu
  5. Bateria na cały dzień pracy i modem 5G Apple C2
  6. Apple iPhone Duo - specyfikacja techniczna

Za nami wrześniowa konferencja Apple. Zaprezentowano smartfony iPhone 18 Pro i Max. Wisienką na torcie wydarzenia jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany telefon z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy sobie ceny oraz specyfikację techniczną urządzenia.

Ceny smartfona iPhone Duo i ile zapłacimy w Polsce

Składany smartfon Apple jest drogi i to w zasadzie było do przewidzenia. Modele 18 Pro i Max objęto podwyżkami, ale w przypadku pierwszego składaka mamy do czynienia z dużym podatkiem od nowości. Ceny zaczynają się od 1999 dolarów.

W Polsce za smartfona iPhone Duo zapłacimy około 10 tys. złotych i więcej. Jest drogo, ale z drugiej strony wszyscy to przewidywali. Przedsprzedaż ma ruszyć 16 października. Do sklepów telefon trafi tydzień później. Cennik dla Polski wygląda następująco.

  • iPhone Duo 256 GB - 9999 złotych
  • iPhone Duo 512 GB - 10999 złotych
  • iPhone Duo 1 TB - 12999 złotych
  • iPhone Duo 2 TB - 15999 złotych
Dwa nowoczesne, składane smartfony Apple w kolorze srebrnym i czarnym z charakterystycznym logo oraz podwójnym aparatem na obudowie, oba z wyświetlaczami ukazującymi krajobraz górski.
iPhone Duo dostał dwa kolory obudowy.Applemateriały prasowe

Do wyboru są tylko dwa warianty kolorystyczne obudowy. To biały oraz ciemnoniebieski, a więc Apple poszło w klasykę kolorystyczną. Można się spodziewać, że bardziej egzotyczny odcień pojawi się dopiero wraz z kolejną generacją urządzenia.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na produkty konkurencji, które są tańsze. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest dostępny już od około 8 tys. złotych. Natomiast za model Honor Magic V6 trzeba zapłacić mniej niż 7,5 tys. złotych.

Składany smartfon iPhone Duo z potężnym chipem Apple A20 Pro

iPhone Duo ma ten sam chip, który jest w modelach 18 Pro i Max. Jest nim procesor Apple A20 Pro. To potężny układ wykonany w 2-nm litografii przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Nowo SoC wprowadza liczne zmiany oraz oferuje bardzo dużą wydajność.

Apple w trakcie konferencji pochwaliło się wzrostem wydajności rdzeni CPU oraz GPU. Ten drugi został wzbogacony w dodatkowy rdzeń i teraz jest ich siedem. Następnie mamy lepszy Neural Engine, który odpowiada za przetwarzanie zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Schematyczna ilustracja układu scalonego Apple A20 Pro z widocznym logo marki i nazwą modelu, prezentująca złożoną strukturę procesora w formie bloków i linii na czarnym tle.
Smartfon iPhone Duo ma nowy chip Apple A20 Pro w 2-nm litografii.Applemateriał prasowy

Apple A20 Pro z modelu iPhone Duo wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewnia pełne wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, w tym złożonych zadań przetwarzanych bezpośrednio na urządzeniu.

Dwa ekrany OLED-owe wysokiej jakości

Składany smartfon Apple ma dwa wyświetlacze. Główny, który się rozkłada oraz dodatkowy umieszczony na jednej z połówek obudowy.

Główny wyświetlacz to 7,6-calowy ekran OLED-owy o wysokiej rozdzielczości oraz wsparciem dla technologii ProMotion. Ta druga zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Kamerka do selfie jest pod wyświetlaczem, ale nie wspiera funkcji Face ID. Z boku umieszczono Touch ID. Nie zabrakło też możliwości pracy z użyciem elektronicznego ołówka Apple Pencil.

Dwie dłonie trzymają nowoczesny tablet z wyświetlaczem uruchomionym na ekranie głównym, na którym widoczne są kolorowe ikony aplikacji oraz widżety pogodowe i informacyjne.
iPhone Duo ma duży ekran OLED-owy.Applemateriał prasowy

Dodatkowy ekran, który znajduje się na jednej z połówek obudowy, to 5,4-calowy panel OLED-owy. Ten wyświetlacz również zapewnia wsparcie dla odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Ponadto oba panele pokryto warstwą, która ma zapewniać ochronę na wysokim poziomie.

Chromowany, metaliczny element o geometrycznym, trójkątnym kształcie z wyraźnymi krawędziami i gładką powierzchnią, odbijający światło.
Składany smartfon iPhone Duo ma specjalny zawias łączący obie części obudowy.Applemateriały prasowe

Składany iPhone Duo ma dwie połówki obudowy połączone za pomocą specjalnego zawiasu magnetycznego, który został opracowany przez Apple. Zapewnia on nie tylko ochronę przy rozkładaniu oraz składaniu głównego wyświetlacza, ale też całej konstrukcji i ma wytrzymać naprawdę dużo.

Podwójny aparat fotograficzny bez teleobiektywu

iPhone Duo nie ma tak zaawansowanego aparatu fotograficznego, który jest w modelach 18 Pro oraz Max. Apple zdecydowało się na nieco prostszy system kamer składający się z dwóch obiektywów.

Główny obiektyw szerokokątny został połączony z 48-megapikselowym sensorem. Druga kamera jest ultraszerokokątna i współpracuje z 48-megapikselowym czujnikiem. Zabrakło teleobiektywu, który jest w modelach Pro. Nie ma też sensora LiDAR.

Tablet trzymany w dłoniach wyświetlający aplikację do zakupów online, na ekranie prezentowane są różne produkty i szczegóły jednego z nich, po lewej stronie widoczna szklanka z napojem pomarańczowym.
Składany smartfon iPhone Duo.Applemateriały prasowe

Mimo to Apple zapewnia, że kamera Fusion z iPhone'a Duo zapewnia duże możliwości i jest w stanie zapewnić także dobre ujęcia w trakcie korzystania z zoomu. Oczywiście nie będą one tak duże, jak w przypadku wykorzystania dedykowanego teleobiektywu.

Bateria na cały dzień pracy i modem 5G Apple C2

iPhone Duo ma baterię składającą się z dwóch części umieszczonych w poszczególnych połówkach obudowy. Apple nie podaje dokładnych pojemności, ale wiemy, że są to akumulatory 1921 oraz 2962 mAh. Łącznie daje nam to pojemność na poziomie 4883 mAh. To mniej niż w iPhonie 18 Pro Max, który w edycji z eSIM ma baterię o pojemności ponad 5500 mAh. Mimo to producent deklaruje długi czas pracy na jednym ładowaniu i ma to starczyć na cały dzień czy 31 godzin oglądania filmów.

Pod obudową telefonu umieszczono także nowy autorski modem 5G Apple C2. Jedną z najważniejszych nowości jest dodanie wsparcia dla mmWave. W C1 i C1X była tylko obsługa Sub 6 GHz. Następnie mamy chip Apple N1, który odpowiada za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz UWB (Ultrawide Band). Skrócona specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Apple iPhone Duo - specyfikacja techniczna

  • 7,6-calowy ekran OLED-owy ProMotion 120 Hz
  • 5,4-calowy ekran OLED-owy ProMotion 120 Hz
  • procesor Apple A20 Pro
  • 12 GB pamięci operacyjnej RAM
  • 256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane
  • modem 5G Apple C2
  • eSIM
  • chip Apple N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread)
  • bateria o pojemności 4883 mAh
  • system operacyjny iOS 27

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