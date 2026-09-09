Składany iPhone Duo. Znamy ceny smartfona Apple. Ile w Polsce?

W skrócie Pierwszy składany smartfon Apple trafi na rynek pod nazwą iPhone Duo, a nie jak wcześniej zakładano Ultra.

Urządzenie zostanie wyposażone w procesor Apple A20 Pro, nowy modem 5G C2, magnetyczny zawias oraz wyświetlacz obsługujący Apple Pencil.

Ceny podstawowego modelu iPhone Duo w Polsce mogą osiągnąć poziom około 10 tysięcy złotych, a wersje z największą pamięcią nawet ponad 15 tysięcy złotych.

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iPhone Duo to składany smartfon Apple, który w dotychczasowych przeciekach pojawiał się pod nazwą kodową z dopiskiem Ultra. Urządzenie będzie drogie i właśnie poznaliśmy przybliżone ceny.

Składany smartfon iPhone Duo zamiast Ultra

Zacznijmy od samej nazwy. Pierwszy składany smartfon Apple ma trafić na rynek pod nazwą iPhone Duo, choć wcześniejsze przecieki zakładały dopisek Ultra. Ostatecznie zdecydowano się na inne nazewnictwo. Nowe szczegóły na temat tego urządzenia uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Gurman twierdzi, że iPhone Duo otrzyma procesor Apple A20 Pro, czyli ten sam chip wykonany w 2-nm litografii, który znajdzie się w modelach iPhone 18 Pro i Max. Następnie mamy nowy modem 5G C2 oraz podwójny aparat fotograficzny z dwoma 48-megapikselowymi sensorami. Przednia kamera ma 12-megapikselowy czujnik.

Ponadto firma z myślą o swoim pierwszym składaku zaprojektowała magnetyczny zawias, a wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem Apple Pencil. Gigant testował nawet mniejszy elektroniczny ołówek dla telefonu, ale jego premiera raczej się nie odbędzie.

Ceny smartfona iPhone Duo i ile zapłacimy w Polsce?

iPhone Duo nie będzie tanim telefonem, co też pewnie nikogo nie dziwi. Rosnące koszty produkcji mają wpływ na ceny, ale Apple i tak chciało zachować zdrowy umiar.

Gurman twierdzi, że w podstawowej konfiguracji sprzętowej z 256 GB pamięci na dane cena wyniesie 2 tys. dolarów. Natomiast w przypadku high-endowej wersji ma to być około 3 tys. dolarów. Ile zapłacimy w Polsce?

iPhone 17 Pro Max z 2 TB pamięci na dane, który kosztuje w Stanach Zjednoczonych właśnie 2 tys. dolarów, w Polsce sprzedawany jest za 10299 złotych! I właśnie mniej więcej tyle pewnie zapłacimy za podstawowy model iPhone'a Duo. Tanio nie będzie, ale pewnie nikt nie liczył na inny scenariusz. Oczywiście konfiguracje sprzętowe z większym rozmiarem pamięci będą droższe i w tej z 2 TB miejsca pewnie będzie to ponad 15 tys. złotych.



