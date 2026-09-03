Składany iPhone Ultra z MagSafe. Co jeszcze wiemy o smartfonie Apple?

Spis treści: Składany smartfon iPhone Ultra ze wsparciem dla MagSafe Ceny smartfona iPhone Ultra będą wysokie i w Polsce zapłacimy krocie Składany iPhone Ultra z dwoma ekranami Potężny procesor Apple A20 Pro i modem 5G C2 Podwójny aparat fotograficzny bez teleobiektywu iPhone Ultra z mniej pojemną baterią niż Pro Max

Przed nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zobaczymy liczne nowe produkty. Wśród nich będą przede wszystkim telefony z iOS. Jednym z nich będzie zupełnie nowy iPhone Ultra, czyli pierwszy składany smartfon z logo nadgryzionego jabłka. Co już o nim wiemy?

Składany smartfon iPhone Ultra ze wsparciem dla MagSafe

Nowe szczegóły na temat smartfona iPhone Ultra uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu Apple. Źródło twierdzi, że wszystko wskazuje na to, że urządzenie otrzyma wsparcie dla technologii MagSafe.

MagSafe to rozwiązanie, które Apple wprowadziło do iPhone'ów kilka lat temu. Na obudowie znajduje się specjalne złącze magnetyczne, które zapewnia dokładną styczność z kompatybilnymi akcesoriami, jak na przykład ładowarkami bezprzewodowymi.

Dotychczasowe plotki na temat obecności MagSafe w składaku iPhone Ultra były rozbieżne. Wiele jednak wskazuje na to, że takie rozwiązanie się pojawi i najdroższy telefon z iOS nie zostanie pozbawiony wsparcia dla technologii.

Ceny smartfona iPhone Ultra będą wysokie i w Polsce zapłacimy krocie

Dokładne ceny smartfona iPhone Ultra nie są na razie znane, ale z pewnością nie będą niskie. Gurman twierdzi, że urządzenie ma być dostępne w kwocie przekraczającej 2 tys. dolarów. To oznacza jedno. W Polsce zapłacimy zapewne ponad 10 tys. złotych, co warto mieć na uwadze.

Jakby tego było mało, to wzrosną ceny smartfonów iPhone 18 Pro i Max. Tutaj mówi się o podwyżkach na poziomie co najmniej 100 lub więcej dolarów. To oznacza, że w Polsce telefony będą droższe o kilkaset złotych, a może być jeszcze gorzej.

Koszty produkcji rosną i od miesięcy obserwujemy to na przykładzie telefonów innych marek. Apple już w zeszłym kwartale przekazało, że nie jest w stanie samodzielnie ponosić podwyżek modułów pamięci oraz innych komponentów. Dlatego ceny iPhone'ów wzrosną.

Składany iPhone Ultra z dwoma ekranami

Pierwszy składany smartfon Apple otrzyma dwa ekrany. Główny wyświetlacz OLED-owy, który się rozkłada, pochodzi z fabryk Samsung Display i ma przekątną około 7,8 cala. Po rozłożeniu przypomina tablet. Nie zabraknie wsparcia dla ProMotion, czyli odświeżania obrazu w 120 Hz. Dokładna rozdzielczość nie jest znana, ale zapewne będzie wysoka.

Na jednej z dwóch połówek obudowy znajdzie się mniejszy wyświetlacz, który będzie dostępny po złożeniu konstrukcji na pół. Jego przekątna to około 5,5 cala i tutaj również spodziewajmy się odświeżania obrazu w 120 Hz.

Wiemy, że urządzenie nie ma Face ID. W zamian ma pojawić się funkcja Touch ID, z której Apple w przeszłości zrezygnowało w telefonach, ale stosuje ją nadal m.in. w iPadach czy MacBookach.

Potężny procesor Apple A20 Pro i modem 5G C2

iPhone Ultra otrzyma ten sam procesor, który znajdzie się w modelach 18 Pro i 18 Pro Max. Będzie to pierwszy chip firmy wykonany w 2-nm litografii i jest nim Apple A20 Pro. Produkcję ponownie powierzono TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Przy okazji zdecydowano się na nowy proces o nazwie GAA (Gate-All-Around), który bazuje na architekturze nanopłytek, która owija materiał bramki ze wszystkich czterech stron. Rezultatem jest ściślejsza kontrola nad przepływem energii wewnątrz układu i to pozwala skutecznie minimalizować straty energii. Nowy chip zapewni pewnie do kilkudziesięciu proc. lepszą wydajność względem A19 Pro.

Apple A20 Pro w nowych telefonach będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewni odpowiednią wydajność dla pełnej obsługi pakietu Apple Intelligence oraz nowej Siri AI.

Pod obudową telefonu iPhone Ultra znajdzie się także nowy modem 5G i będzie to zapewne Apple C2. Jedną z najważniejszych jego nowości ma być wsparcie dla mmWave. W C1 i C1X obsługiwane jest tylko Sub 6 GHz.

Podwójny aparat fotograficzny bez teleobiektywu

iPhone Ultra to składany smartfon, który nie otrzyma tak zaawansowanego aparatu fotograficznego obecnego w modelach Pro. Znajdziemy tu tylko dwa obiektywy, które zostały umieszczone na garbie w kształcie podłużnej pastylki. W zasadzie przypomina to bardzo wyspę z iPhone'a Air.

Składany smartfon Apple dostanie obiektyw szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Spodziewajmy się, że oba zostaną połączone z 48-megapikselowymi sensorami, ale dokładna specyfikacja techniczna kamery nie jest znana. Zabraknie teleobiektywu i to oznacza, że w trakcie fotografowania z zoomem możliwości będą ograniczone.

iPhone Ultra z mniej pojemną baterią niż Pro Max

Składany smartfon Apple otrzyma podwójną baterię, której poszczególne elementy znajdą się w obu połówkach obudowy. Jakiś czas temu do sieci przedostały się informacje związane z ich pojemnością. Są to 1921 oraz 2962 mAh. To daje nam łączną pojemność na poziomie 4883 mAh.

To mniej niż w iPhonie 18 Pro Max, który otrzyma baterie o pojemności przekraczającej 5000 mAh. Składak Apple nie zapewni więc zapewne tak długiego czasu pracy na baterii i pod tym względem rekordów nie ustanowi. Co nie zmienia faktu, że w połączeniu z systemem iOS powinien i tak oferować całkiem długie działanie na jednym ładowaniu.

W trakcie najbliższej konferencji Apple, która została zaplanowana na 9 września, zobaczymy także inne produkty. Poza nowymi iPhone'ami będą to smartwatche Apple Watch series 12 oraz Ultra 4. generacji, nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2. Możliwe, że zobaczymy także zapowiedź HomePada dla domu. Ta ostatnia nowość ma jednak trafić na rynek w późniejszym czasie i tutaj mówi się o październiku lub listopadzie.



