Składany Xiaomi 18 Fold zaprezentowany. Specyfikacja telefonu jest mocna

W skrócie Premiera składanego smartfona Xiaomi 18 Fold odbędzie się 7 września, a urządzenie otrzyma autorski procesor XRING 03 wykonany w litografii 2-nm.

Telefon wyposażono w rozkładany ekran OLED 7,58 cala ze 120 Hz odświeżaniem oraz mniejszy wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej 5,38 cala.

Podstawowa wersja modelu ma kosztować w Chinach 12 tys. juanów, jednak w Polsce cena może przekroczyć 10 tys. zł, jeśli telefon pojawi się w oficjalnej sprzedaży.

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Xiaomi 18 Fold to nowy składany smartfon marki, którego premiera odbędzie się na początku przyszłego tygodnia (7 września). Producent już dziś uchylił całkiem sporo szczegółów, a przy okazji do sieci przedostały się ceny telefonu.

Ceny smartfona Xiaomi 18 Fold będą wysokie

Xiaomi 18 Fold będzie drogi. Ceny smartfonów rosną i widać to w szczególności na przykładzie najdroższych modeli, czyli składaków. Cennik zostanie ujawniony w trakcie poniedziałkowej premiery. Jednak już dziś mówi się, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to aż 12 tys. juanów (ponad 6,6 tys. zł).

W Polsce zapłacimy jednak więcej. Jeśli Xiaomi 18 Fold pojawi się w kraju, to pewnie za około 10 tys. zł i więcej. Dlatego warto rzucić okiem na modele konkurencji. Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra można nabyć od około 7 tys. zł. Za podobną kwotę uda się znaleźć model Honor Magic V6.

Składany smartfon Xiaomi 18 Fold. Xiaomi materiały prasowe

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie plany producent wiąże z dostępnością tego telefonu poza Chinami. Wszystko wyjaśni się z czasem.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold to składany smartfon z bardzo mocną specyfikacją techniczną. Rozkładany ekran to panel OLED-owy o przekątnej 7,58 cala oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na jednej z połówek obudowy jest mniejszy ekran OLED-owy o przekątnej 5,38 cala.

Składany smartfon ma również autorski chip XRING 03, który został wykonany w 2-nm litografii i oferuje naprawdę dużą wydajność. Wzrost mocy GPU w porównaniu do poprzedniej generacji jest nawet większy o 85 proc. Procesor jako pierwszy na rynku pokonał barierę 5 mln punktów w popularnym benchmarku AnTuTu.

Pod obudową Xiaomi 18 Fold znajduje się bateria o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 67 W. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy, ale jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Poznamy ją w trakcie poniedziałkowej premiery. Całość pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką HyperOS.



