Pierwszy atak nastąpił w nocy z 7 na 8 października i objął centrum danych Yandex w Sasowie, gdzie znajdują się dwa superkomputery firmy - Lapunow i Czerwononkis, charakteryzujące się wydajnością szczytową odpowiednio 20,03 i 29,42 petaflopa. Do drugiego uderzenia doszło 11 października i było ono wycelowane w centrum danych w Kałudze, określane przez firmę jako największy tego typu obiekt w jej infrastrukturze.

Ale to nie tam znajduje się trzeci z superkomputerów firmy, czyli Gałuszkin o wydajności 20,64 petaflopa. Ten mieści się w centrum we Włodzimierzu i to właśnie ono stało się celem trzeciego ataku ukraińskich sił. Yandex potwierdził uszkodzenie centrum danych i poinformował o całkowitym wstrzymaniu jego pracy.

Firma pracuje nad przywróceniem łączności, ale zakłócenia odbiły się m.in. na usługach korzystających z platformy chmurowej Yandexu. Problemy zgłaszano zarówno w Rosji, jak i za granicą. Firma prowadzi nie tylko usługi internetowe i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, lecz także popularne aplikacje do zamawiania jedzenia i taksówek.

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Nie działają trzy superkomputery Yandex

Według doniesień medialnych po serii ataków wszystkie trzy superkomputery przestały działać. Jak wyjaśnia rosyjskiemu portalowi opozycyjnemu T-invariant ekspert w dziedzinie obliczeń superkomputerowych, Yandex zbudował swoje centra danych i superkomputery w czasach pokoju i z myślą o pokojowym wykorzystaniu. Oznacza to, że cały rozwój infrastruktury podporządkowano normalnemu życiu cywilnemu i nikt nawet nie wyobrażał sobie, że drony mogą uderzyć w dachy.

Jego zdaniem w obwodach riazańskim i włodzimierskim nie spodziewano się trzęsień ziemi ani innych klęsk żywiołowych, dlatego nikt nie myślał o inwestowaniu w fizyczną ochronę budynków. Ocenia on tym samym, że ataki wyrządziły poważne szkody rosyjskiej infrastrukturze informatycznej i dodaje, że spośród sześciu największych rosyjskich superkomputerów jedynie Christofari i Christofari Neo, należące do Sbierbanku, znajdują się w miejscu stosunkowo dobrze chronionym przed atakami dronów (działają w podmoskiewskim Skolkowie, objętym osłoną systemów obrony powietrznej)

Maszyny Yandexu były wykorzystywane przede wszystkim do trenowania sieci neuronowych i zadań związanych z uczeniem maszynowym. Zbudowano je w oparciu o procesory AMD EPYC oraz akceleratory graficzne NVIDIA A100, połączone szybką siecią InfiniBand. Odtworzenie takiej infrastruktury może być trudne nie tylko ze względu na koszty, lecz także niedobory układów scalonych i innych komponentów oraz ograniczenia w dostępie do technologii związane z sankcjami.

Nie da się odtworzyć superkomputerów tej klasy. Nie chodzi nawet o dostępność pieniędzy. Głównym problemem nie są też same sankcje, lecz niedobór układów scalonych i innych komponentów, na które istnieje ogromny globalny popyt. Koszty importu z szarego i czarnego rynku są przy tym bardzo wysokie

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