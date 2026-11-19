W skrócie Popularna usługa streamingowa SkyShowtime zostanie definitywnie zamknięta, a całkowite wyłączenie platformy na ponad 20 europejskich rynkach nastąpi pod koniec 2027 roku.

Decyzja o zakończeniu działalności serwisu wiąże się ze zmianami kadrowymi, w tym ustąpieniem Monty'ego Sarhana ze stanowiska dyrektora generalnego spółki.

Projekt SkyShowtime, uruchomiony w 2021 roku, oferował dostęp do treści takich marek jak Nickelodeon, Paramount Pictures, Universal Pictures oraz Peacock.

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SkyShowtime to platforma, która istnieje na rynku od kilku lat. Wspólny projekt Comcast i Skydance powstał jednak w zupełnie innych realiach. Teraz dowiadujemy się, że zapadła decyzja o jego zamknięciu. Usługa zostanie wyłączona i dotyczy to także Polski.

Platforma SkyShowtime zostanie wyłączona pod koniec 2027 roku

Zarząd spółki poinformował pracowników SkyShowtime, że platforma zostanie wyłączona. Ma to nastąpić pod koniec 2027 roku. Wtedy usługa zniknie z ponad 20 europejskich rynków, na których obecnie działa. Na liście jest też Polska.

Ze stanowiska dyrektora generalnego (CEO) odejdzie Monty Sarhan, co jest związane z decyzją o zamknięciu SkyShowtime. Warto dodać, że zarząd spółki poinformował o "przeglądzie opcji strategicznych" już we wrześniu br.

Monty Sarhan stwierdził wtedy, że SkyShowtime ma kilka mln aktywnych kont użytkowników. Ponadto platforma miała "dorównać skalą najbardziej uznanym graczom na rynku". Ostatecznie zostanie wyłączona, a przez najbliższy rok będzie znajdować się w tak zwanej fazie przejściowej, która zakończy się całkowitym wygaszeniem.

SkyShowtime działa od pięciu lat

Projekt został zainaugurowany w 2021 roku przez Comcast oraz ówczesny koncern ViacomCBS. Ten drugi powstał po fuzji przeprowadzonej przez Shari Redstone. Potem przemianowano go na Paramount Global.

Celem pomysłu było dostarczenie treści na rynek europejski, które pochodzą od różnych marek. Są to Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures oraz Peacock. W ten sposób widzom udało się dostarczyć ponad 10 tys. godzin różnych produkcji.

W Polsce SkyShowtime dostępne jest od kilku lat. Do wyboru są trzy plany. Standard z reklamami za 24,99 zł, Standard bez reklam za 34,99 zł miesięcznie oraz Premium kosztujący 49,99 złotych/miesiąc.

Decydując się na subskrypcje na okres 6 lub 12 miesięcy można znacząco zaoszczędzić.