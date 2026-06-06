W skrócie Matryce OLED są podatne na uszkodzenia spowodowane przez wysoką temperaturę i promieniowanie ultrafioletowe, podczas gdy telewizory LCD i LED są znacznie mniej na to narażone.

Ekspozycja ekranów OLED na słońce może prowadzić do migracji atomów w katodzie, powodując utratę jasności i trwałe uszkodzenia pikseli.

Zastosowanie iterbu w katodach OLED blokuje migrację atomów, eliminując degradację nawet po długotrwałym wystawieniu na działanie promieniowania UV.

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Czy słońce w salonie niszczy telewizory LCD i LED?

Wielu z nas uwielbia, gdy promienie słoneczne rozświetlają salon, jednak dla domowego telewizora ten naturalny blask może nie być tak łaskawy. Pytanie o to, czy bezpośrednie, poranne światło słoneczne wyrządza długotrwałe szkody matrycom, intryguje zarówno użytkowników, jak i ekspertów od sprzętu audio-wideo. Choć krótka odpowiedź brzmi "tak", to szczegółowa analiza problemu pokazuje, że ryzyko zależy w głównej mierze od technologii, w jakiej wykonano dany wyświetlacz.

W przypadku tradycyjnych telewizorów LCD oraz LED, włączając w to modele QLED czy zaawansowane Mini-LED, powody do niepokoju są stosunkowo niewielkie. Sprzęty te bazują na zewnętrznym podświetleniu diodowym umieszczonym za ekranem lub na jego krawędziach i są znacznie mniej podatne na przegrzewanie. Jeśli TV nie stoi bezpośrednio naprzeciwko okna, przez które przez cały dzień wpada intensywne światło, nie grozi mu nagłe uszkodzenie.

Potwierdzają to sami producenci, tacy jak Samsung, którzy na stronach wsparcia technicznego wyjaśniają, iż światło słoneczne nie wpływa na działanie ani trwałość paneli ciekłokrystalicznych. Mimo to część użytkowników profilaktycznie przykrywa swoje ekrany kocem lub zasłoną, gdy nie są one używane w ciągu dnia. Nie tylko się dzięki temu nie kurzą, ale i nie nagrzewają, co przy wysokich temperaturach i czarnym wykończeniu teoretycznie mogłoby doprowadzić do stopienia się elementów obudowy, a nawet uszkodzić wewnętrzną elektronikę.

Matryce OLED wrażliwe na temperaturę i promieniowanie UV

W przypadku posiadaczy telewizorów OLED sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Tutaj problem bezpośredniego nasłonecznienia należy traktować bardzo poważnie. Konstrukcja tych paneli opiera się na materiałach organicznych (stąd litera "O" w nazwie), a każdy pojedynczy piksel świeci własnym światłem. Delikatna konstrukcja ekranów OLED sprawia, że nie osiągają tak wysokiej jasności średniej jak modele Mini-LED i wymagają systemów ochronnych.

Nowoczesne urządzenia są wyposażone w wewnętrzne funkcje, takie jak automatyczny ogranicznik jasności (ABL), który cyklicznie przyciemnia obraz, aby zapobiec przegrzaniu panelu lub jego trwałemu wypaleniu. Choć technologia ta mocno ewoluowała i jest dziś odporniejsza na wysokie temperatury oraz problemy z jednorodnością obrazu niż dekadę temu, to kilkugodzinna, codzienna ekspozycja na słońce wciąż stanowi realne zagrożenie.

Nawet nowoczesne, matowe wykończenia ekranów (stosowane chociażby w modelach takich jak Samsung S95F) świetnie rozpraszają refleksy i niwelują odblaski, ale nie eliminują wewnętrznej wrażliwości samych organicznych diod na słońce. Pod tym względem współczesne panele OLED przypominają dawne telewizory plazmowe, które ze względu na stosowane w nich fosfory były jeszcze bardziej czułe na uszkodzenia termiczne.

Naukowcy znaleźli rozwiązanie. Kluczem jest iterb

Dlaczego promienie słoneczne działają tak destrukcyjnie na te ekrany? Problem ten został szczegółowo zbadany przez koreańskich naukowców już pod koniec zeszłej dekady. W publikacji na łamach recenzowanego czasopisma "RSC Advances" badacze wykazali, że kluczowymi czynnikami niszczącymi są promieniowanie UV oraz wysoka temperatura. Ekspozycja na nie skutkuje "utratą jasności i żywotności, kurczeniem się pikseli oraz permanentnym uszkodzeniem i/lub nieprawidłowym działaniem panelu".

Eksperymenty dowiodły, że wystawienie tradycyjnej katody magnezowo-srebrnej na działanie promieni ultrafioletowych przez 300 godzin powoduje migrację atomów srebra do centrum katody oraz przemieszczanie się atomów magnezu do CPL (warstwy nakrywającej). W efekcie dochodzi do pogorszenia wstrzykiwania elektronów do warstwy emisyjnej i drastycznego wzrostu oporu na interfejsie metalu, co objawia się gwałtownym spadkiem jasności ekranu i szybkim wzrostem napięcia sterującego.

W tym samym badaniu koreańscy uczeni znaleźli rozwiązanie tego problemu. Udowodnili oni, że zastąpienie tradycyjnych rozwiązań nową jednostką katodową wykorzystującą iterb w warstwie wstrzykiwania elektronów całkowicie blokuje migrację atomów i gwarantuje pełną stabilność. Telewizory oparte na iterbie po 300 godzinach naświetlania UV nie wykazały żadnych strat w jasności, zmian w napięciu ani kurczenia się obszaru emisji pikseli RGB.

Zanim jednak tak stabilne komponenty staną się powszechnym standardem chroniącym urządzenia przed trudnymi warunkami zewnętrznymi, właściciele obecnych telewizorów OLED, chcąc zapewnić im długą żywotność, powinni rozważyć zmianę aranżacji salonu i przestawienie odbiornika z dala od zasięgu promieni słonecznych.

Źródła:

Desjardin, M. Is direct sunlight damaging your TV? Here's what you need to know. Tom's Guide (2026). Kwon S.K., Baek J.H., Choi H.C., Kim S.K., Lampande R., Pode R., Kwon J.H. Degradation of OLED performance by exposure to UV irradiation. RSC Adv. 2019 Dec 23;9(72):42561-42568. DOI: 10.1039/c9ra09730a





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