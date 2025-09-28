Słowenia stawia na energię odnawialną i ogłosiła, że zamierza zrealizować ogromny projekt, który ma pochłonąć dziesiątki milionów euro. Jeśli uda się osiągnąć ten cel, to w kraju powstanie największa pływająca elektrownia słoneczna o dużej mocy.

Największa pływająca elektrownia słoneczna w Europie o mocy 140 MW

Największa pływająca elektrownia słoneczna w Europie ma zostać zbudowana przez państwową spółkę energetyczną Holding Slovenske Elektrarne (HSE). Jej moc szacuje się na 140 MW. Pozwoli to na dostarczenie energii do około 35 tys. gospodarstw domowych w kraju.

Na miejsce budowy wybrano pogórnicze jezioro Druzmirje. To zbiornik wodny, który powstał w wyniku dziesięcioleci wydobycia węgla brunatnego w pobliżu Sostanj na północy kraju. HSE zakłada, że pływające panele fotowoltaiczne pokryją nawet połowę dzisiejszej powierzchni jeziora.

Obecnie Słowenia prowadzi prace związane z planowaniem przestrzennym ogromnej inwestycji. Decyzje związane z zagospodarowaniem mają zostać wydane do końca tego roku. Prowadzone są także rozmowy z władzami lokalnymi, których celem jest jasne przedstawienie korzyści społecznych związanych z budową takiej elektrowni słonecznej.

Jest to też o tyle istotne, że w okolicy planowanej elektrowni słonecznej ma powstać duża strefa rekreacyjna. Zostanie ona zbudowana po ukończeniu prac nad projektem i znajdzie się wzdłuż jeziora Druzmirje. Wiemy, że w planach jest połączenie wspomnianej strefy z energią ze źródeł odnawialnych, która będzie pochodzić z paneli fotowoltaicznych.

Warto dodać, że obecnie największą pływającą elektrownią słoneczną w Europie jest instalacja znajdująca się we Francji. Została ona zainaugurowana w czerwcu 2025 r. i jej łączna moc to 74,3 MW.

Słoweńska elektrownia słoneczna ma dostarczać energię od 2027 roku

Szacowany budżet inwestycji to nawet blisko 100 mln euro. Pieniądze na projekt mają pochodzić ze środków własnych HSE, pożyczek oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Unii Europejskiej, która niedawno ogłosiła, że bierze się za "wampiry energetyczne".

Słowenia wierzy, że budowa instalacji będzie mogła rozpocząć się już w drugiej połowie 2026 r. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pierwsza energia elektryczna z paneli słonecznych popłynie w pierwszym kwartale 2027 r.

Kraj inwestuje w rozwój fotowoltaiki coraz większe środki. Do połowy 2025 r. moc słoneczna osiągnęła w Słowenii około 1,5 GW. W 2024 r. dodano instalacje o łącznej mocy 298 MW. Rok wcześniej było to 400 MW.

***

