Smart TV muli przy oglądaniu Netflixa? Sprawdź to proste rozwiązanie

Spis treści: Ile pamięci ma Smart TV i dlaczego tak szybko się zapełnia? Pamięć w Smart TV pełna. Jak zwolnić miejsce? Jak wyczyścić pamięć podręczną i rozszerzyć pamięć w Smart TV?

Ile pamięci ma Smart TV i dlaczego tak szybko się zapełnia?

Smart TV pod wieloma względami przypomina dziś smartfon. Korzysta z systemu operacyjnego, instaluje aplikacje i przechowuje różne dane. Problem w tym, że w przeciwieństwie do telefonów producenci telewizorów zwykle oferują stosunkowo niewielką ilość pamięci wewnętrznej.

Typowy współczesny Smart TV dysponuje około 8-16 GB pamięci. Część tej przestrzeni jest jednak zajęta już w chwili wyjęcia urządzenia z pudełka. Miejsce zajmuje sam system operacyjny i pliki niezbędne do jego działania. W przypadku niektórych modeli znaczną część pamięci pochłaniają również pliki systemowe. Wszystko to może zajmować nawet połowę pamięci, do instalacji własnych aplikacji pozostaje zazwyczaj około 4-8 GB.

Do tego dochodzą fabrycznie zainstalowane aplikacje. Netflix, YouTube, Prime Video czy serwisy producenta telewizora są często obecne od początku i zajmują cenne megabajty. Z czasem użytkownicy instalują kolejne programy, takie jak Disney+, Max, Player, TVP VOD czy Canal+, przez co wolnego miejsca zostaje coraz mniej.

Jest jeszcze jeden, często niedoceniany winowajca. Aplikacje zapisują w pamięci podręcznej różne tymczasowe pliki, które mają przyspieszać ich działanie. Netflix przechowuje między innymi miniatury filmów i seriali, dzięki czemu nie musi pobierać ich za każdym razem od nowa. Im dłużej korzystamy z telewizora i większej liczby aplikacji, tym więcej takich danych się gromadzi.

Pamięć w Smart TV pełna. Jak zwolnić miejsce?

Jeżeli Smart TV zaczął działać wolniej, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie listy zainstalowanych aplikacji. Prawda jest taka, że regularnie korzystamy jedynie z kilku programów, a pozostałe przez miesiące pozostają nieuruchamiane.

Usunięcie niepotrzebnych aplikacji może szybko odzyskać sporą część pamięci. Warto przejrzeć wszystkie zainstalowane programy i zastanowić się, czy faktycznie są jeszcze potrzebne. Jeśli nie korzystaliśmy z nich od kilku miesięcy, prawdopodobnie nie będą nam potrzebne także w najbliższym czasie. Procedura jest prosta: Wejdź w Ustawienia, potem w Aplikacje, następnie w Wyświetl wszystkie aplikacje, wybierz zbędny program i kliknij Odinstaluj.

Nieco trudniej wygląda sytuacja z aplikacjami fabrycznymi. Niektórzy producenci pozwalają je usuwać, inni blokują taką możliwość. W praktyce zależy to od konkretnego modelu telewizora i zastosowanego systemu operacyjnego.

Dobrym pomysłem jest również wykonanie restartu telewizora po większych porządkach. Pozwala to systemowi odświeżyć część procesów działających w tle i może dodatkowo poprawić płynność działania urządzenia.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i rozszerzyć pamięć w Smart TV?

Najszybszą metodą na przywrócenie sprawności Smart TV jest wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji. W większości telewizorów odpowiednia opcja znajduje się w ustawieniach systemowych lub w sekcji zarządzania aplikacjami. Sam proces jest bezpieczny i nie powoduje usunięcia programów ani utraty danych logowania.

Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Po pewnym czasie aplikacje ponownie zaczną gromadzić dane w pamięci podręcznej, która rozrasta się w pamięci wewnętrznej. Dlatego warto powtarzać taką operację co kilka miesięcy.

A co zrobić, jeśli nawet po usunięciu aplikacji i wyczyszczeniu pamięci telewizor nadal działa ociężale? W przypadku wielu modeli trudno realnie zwiększyć pamięć wewnętrzną urządzenia. Część telewizorów pozwala co prawda podłączyć pendrive lub dysk USB, ale zwykle służą one głównie do przechowywania zdjęć, filmów czy nagrań telewizyjnych. Nie sposób instalować na nich aplikacji.

Dobrym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej przystawki streamingowej. Chodzi o urządzenia multimedialne, takie jak Google TV Streamer, Amazon Fire TV Stick czy inne. Korzystają one z własnego systemu operacyjnego, pamięci i aplikacji, odciążając telewizor, który służy wtedy głównie jako ekran. Podłącza się je przez port HDMI, a kosztują od ok. 200 do kilkuset złotych. Dzięki temu nawet kilkuletni Smart TV może odzyskać płynność działania.



