Smartfon Honor Robot Phone wkrótce z premierą. Wycieka specyfikacja

W skrócie Honor Robot Phone to nowy smartfon z wydajnym procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz ekranem OLED o przekątnej około 6,3-6,4 cala i rozdzielczości 1,5 K.

Urządzenie wyróżnia się zaawansowanym systemem fotograficznym, w tym głównym aparatem z gimbalem oraz sensorami o rozdzielczości 200 MP i 50 MP.

Premiera smartfona zaplanowana jest na sierpień 2026 roku, a przecieki sugerują, że cena nowego modelu będzie wysoka.

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Honor Robot Phone to smartfon, który po raz pierwszy został zaprezentowany w trakcie targów MWC 2026. Wtedy był to prototyp, ale właściwa premiera telefonu jest blisko i na kilka tygodni przed debiutem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna smartfona Honor Robot Phone

Informacje na temat specyfikacji technicznej smartfona Honor Robot Phone uzyskał leaker ukrywający się za nickiem Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Urządzenie ma płaski ekran OLED-owy o przekątnej około 6,3-6,4 cala i rozdzielczości 1,5 K. Pod obudową telefonu znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy chip Qualcomma dla flagowców z Androidem. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest znany.

Specyfikacja techniczna smartfona Honor Robot Phone została ujawniona przez leakera Digital Chat Station. zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Aparat fotograficzny modelu Honor Robot Phone jest najciekawszym elementem telefonu. Głównie obiektyw ze światłem f/1.6 został umieszczony na gimbalu i połączono go z 200-megapikselpwym sensorem. Kamerka ultraszerokokątna współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy połączono z 200-megapikselowym sensorem.

Źródło informacji wspomina także o baterii telefonu. Jej pojemność to około 6000 mAh. Więcej szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną nie podano.

Ceny smartfona Honor Robot Phone mają być wysokie

Premiera telefonu Honor Robot Phone ma odbyć się w sierpniu. Ceny nie są znane, ale Digital Chat Station przekazał, że będą wysokie. Konkretnych kwot nie znamy, ale nowy smartfon nie będzie tani.

Na razie nie wiemy, jakie dokładnie plany marka wiąże z nowym telefonem na globalnych rynkach i czy kupimy go w Polsce, ale jest to prawdopodobne. Urządzenie wyróżnia się aparatem z gimbalem, a specyfikacja kamery zapowiada się naprawdę nieźle. Źródło informacji dodało, że będzie to również wstęp do możliwości z zakresu obrazowania, które zobaczymy wraz z nadchodzącą serią Magic 9.

Przy okazji warto dodać, że w Polsce zadebiutował niedawno nowy składak marki, czyli model Honor Magic V6, który wyróżnia się cienką obudową i bardzo pojemną baterią.



