Smartfon iPhone 18e może zaskoczyć. Jakie zmiany szykuje Apple?

W skrócie Smartfon iPhone 18e zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2027 roku wraz z podstawowym modelem iPhone 18.

Nowy model ma otrzymać większy ekran o przekątnej 6,3 cala oraz baterię o pojemności 4430 mAh, co stanowi wzrost względem poprzednika.

Urządzenie będzie napędzane procesorem Apple A20 wykonanym w litografii 2 nm oraz wyposażone w pojedynczy aparat z sensorem 48 megapikseli.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Apple w tym roku zaprezentowało smartfony iPhone 18 Pro oraz składaka Duo. Podstawowy model z serii 18 oraz iPhone 18e mają pojawić się w ofercie później. Do sieci przedostały się nowe informacje obejmujące ostatnie z wymienionych urządzeń.

Specyfikacja techniczna smartfona iPhone 18e może wnieść wyczekiwane zmiany

Informacje na temat specyfikacji technicznej nowego telefonu z iOS uzyskał chiński leaker Fixed Ficus Digital, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Apple. Producent bierze rzekomo pod uwagę istotne zmiany i jeśli te się potwierdzą, to smartfon może stać się atrakcyjnym wyborem.

Po pierwsze iPhone 18e może dostać nieco większy ekran. W modelu 17e jest 6,1-calowy wyświetlacz. W tym nowym może to być 6,3 cala. Wzrośnie też rozdzielczość, ale odświeżanie obrazu zapewne zostanie zachowane na standardowym poziomie 60 Hz.

Następnie mamy większą baterię. Pod obudową ma znaleźć się akumulator o pojemności 4430 mAh. To o 11 proc. więcej w porównaniu do poprzednika, co zapewne przełoży się na kilka godzin pracy więcej.

Z wcześniejszych informacji wynika, że iPhone 18e otrzyma także 2-nm procesor Apple A20, który będzie nieco prostszą wersją układu z modeli 18 Pro. Następnie mamy pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem. Tutaj na większe zmiany się nie zanosi.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone 18e?

Apple planuje wprowadzić do oferty smartfony iPhone 18 oraz 18e w tym samym czasie. Ma to nastąpić w pierwszym kwartale 2027 r., ale dokładny termin nie jest oczywiście znany. Z prostej przyczyny. Na tego typu informacje jest zbyt wcześnie.

Ceny smartfona iPhone 18e nie są na razie znane, ale można się domyślać, że nie będą niższe od obecnej generacji. Urządzenie (po podwyżkach) jest dostępne w Polsce od 3499 złotych. Wcześniej było to 2999 złotych, ale rosnące koszty produkcji sprawiły, że gigant z Cupertino musiał w końcu podnieść ceny i nic na to nie poradzimy.