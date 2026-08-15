Spis treści: Czym jest bateria krzemowo-węglowa i jak działa? Jakie są zalety baterii krzemowo-węglowych w telefonach? Czy baterie krzemowo-węglowe faktycznie trzymają dłużej?

Czym jest bateria krzemowo-węglowa i jak działa?

Baterie krzemowo-węglowe są jednym z nowszych kierunków rozwoju akumulatorów stosowanych w smartfonach, ale nie stanowią całkowicie odrębnego typu ogniwa. Nadal wykorzystują technologię litowo-jonową, a najważniejsza zmiana dotyczy anody, czyli elementu magazynującego jony litu podczas ładowania. W klasycznych bateriach jest ona oparta głównie na graficie, natomiast w nowszych konstrukcjach część tego materiału uzupełnia się krzemem połączonym z węglem. Dzięki temu anoda może przyjąć więcej litu, co pozwala zwiększyć pojemność baterii bez proporcjonalnego zwiększania jej rozmiarów.

To właśnie wyższa gęstość energii jest głównym powodem zainteresowania tą technologią. Producenci mogą dzięki niej zmieścić większą pojemność w podobnej przestrzeni, co ma szczególne znaczenie w smartfonach, gdzie o miejsce konkurują także aparaty, układ chłodzenia, procesor i pozostałe podzespoły. Zamiast więc pogrubiać telefon tylko po to, aby zwiększyć akumulator, można zastosować ogniwo wykorzystujące większy udział krzemu i uzyskać zauważalnie większą pojemność przy zbliżonych wymiarach urządzenia.

Krzem ma jednak istotną wadę: podczas ładowania mocno zwiększa swoją objętość, a następnie kurczy się podczas rozładowania, co z czasem może uszkadzać strukturę anody i przyspieszać degradację ogniwa. Dlatego nie stosuje się go samodzielnie, lecz łączy z grafitem i materiałami węglowymi, które pomagają ograniczyć te naprężenia. Technologia była rozwijana przez lata, ale w smartfonach zaczęła być szerzej widoczna od 2023 roku, m.in. za sprawą Honora, a później również Oppo, OnePlusa i Xiaomi. Jej głównym celem jest przekroczenie bariery około 5000 mAh bez zamieniania telefonu w wyraźnie grubsze i cięższe urządzenie.

Jakie są zalety baterii krzemowo-węglowych w telefonach?

Zalety akumulatorów tego typu dobrze pokazuje m.in. Oppo Find X9, który przy obudowie o grubości 7,99 mm mieści akumulator 7025 mAh, oraz Find X9 Pro z baterią 7500 mAh i grubością 8,25 mm. Podobnie wygląda OnePlus 15, gdzie zastosowano ogniwo 7300 mAh przy obudowie mającej około 8,1-8,2 mm. Jeszcze kilka lat temu takie pojemności były charakterystyczne głównie dla dużo masywniejszych konstrukcji.

Większa pojemność nie oznacza przy tym konieczności rezygnacji z szybkiego ładowania. OnePlus 15 obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 120 W, natomiast Oppo Find X9 i Find X9 Pro - 80 W, dzięki czemu uzupełnianie dużych akumulatorów nie musi trwać proporcjonalnie dłużej. Sama obecność krzemu nie przesądza jednak o szybkości ładowania, bo znaczenie mają także konstrukcja ogniwa, elektronika sterująca i sposób odprowadzania ciepła. Producenci mogą więc łączyć dwie cechy, które jeszcze niedawno trudno było pogodzić: dużą pojemność i krótki czas ładowania.

Coraz ważniejszą zaletą staje się też większa swoboda projektowania całego urządzenia. Wyższa gęstość energii oznacza, że producent może przeznaczyć tę samą przestrzeń na większą baterię albo zmniejszyć samo ogniwo i odzyskać miejsce na aparaty, chłodzenie czy mechanizmy składanej obudowy. Technologia przestaje przy tym być kojarzona wyłącznie z chińskimi markami, ponieważ w 2026 roku rozwiązania z dodatkiem krzemu pojawiły się również w nowych składanych smartfonach Samsunga.

Czy baterie krzemowo-węglowe faktycznie trzymają dłużej?

Największa korzyść dla użytkownika pojawia się wtedy, gdy wyższa gęstość energii pozwala producentowi zwiększyć pojemność baterii z około 5000 do 7000-7500 mAh. Taki zapas może realnie wydłużyć czas pracy, choć nadal wiele zależy od procesora, jasności ekranu, oprogramowania i sposobu korzystania z urządzenia.

Widać to już w testach nowych modeli. Oppo deklaruje dla serii Find X9 do dwóch dni typowego użytkowania, a OnePlus 15 z baterią 7300 mAh osiągnął w teście ciągłego rozładowania portalu Engadget około 38,5 godziny. Nie oznacza to jednak, że każdy telefon z baterią krzemowo-węglową będzie działał przez dwa dni, bo gry, nagrywanie wideo, nawigacja czy intensywne korzystanie z sieci komórkowej nadal mogą szybko wyczerpać nawet bardzo pojemny akumulator.

Osobną kwestią pozostaje trwałość, ponieważ krzem mocno zmienia objętość podczas kolejnych cykli, co może przyspieszać zużycie ogniwa. Producenci próbują ograniczać ten problem, odpowiednio dobierając udział krzemu i konstrukcję anody. Jak skuteczne okażą się te rozwiązania, będzie można ocenić dopiero po kilku latach użytkowania najnowszych modeli, gdy pojawią się dane o rzeczywistym tempie degradacji ich baterii.



