Smartfony Google Pixel 11 z datą premiery. Zobaczymy także inne nowości

W skrócie Konferencja Made by Google, na której zadebiutują nowe urządzenia, odbędzie się 12 sierpnia w Nowym Jorku o godzinie 24:00 czasu w Polsce.

Podczas wydarzenia spodziewana jest premiera czterech modeli smartfonów z serii Pixel 11 oraz smartwatchy Pixel Watch 5 w dwóch rozmiarach.

Istnieje możliwość, że firma ujawni dodatkowe szczegóły dotyczące projektu Googlebook oraz zaprezentuje nowości pod marką Nest lub nowe słuchawki bezprzewodowe.

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Google rozesłało zaproszenia na specjalną konferencję, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. W trakcie wydarzenia zobaczymy nowe urządzenia z serii Pixel, ale nie można wykluczyć innych nowości.

Data premiery smartfonów Google Pixel 11 i smartwatchy Pixel Watch 5

Najbliższa konferencja Made by Google odbędzie się 12 sierpnia. Ponownie na miejsce wydarzenia wybrano Nowy Jork. Godzina jest znacznie późniejsza niż zazwyczaj. Start przewidziano na 18:00 czasu lokalnego. W Polsce będzie wtedy północ.

Grafika dołączona do zaproszenia wysłanego do przedstawicieli mediów ujawnia dwa smartfony, które widoczne są tylko częściowo. Można jednak dostrzec charakterystyczny dla Pixeli garb dla aparatu fotograficznego.

Grafika dołączona do zaproszenia na Made by Google ujawnia dwa smartfony Pixel. 9to5google materiały prasowe

W trakcie sierpniowej konferencji Made by Google spodziewamy się czterech nowych smartfonów. Są to modele Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL oraz składak Pixel 11 Pro Fold. Następnie mamy nowe smartwatche z serii Google Pixel Watch 5, które będą dostępne w dwóch rozmiarach. Czy zobaczymy coś jeszcze?

Co jeszcze zobaczymy w trakcie sierpniowej konferencji Made by Google?

Nowe smartfony i smartwatche z serii Pixel są pewne, ale czy w trakcie sierpniowej konferencji Made by Google zobaczymy także inne nowości? Gigant z Mountain View na razie tego nie potwierdza, ale w sieci pojawiają się różne spekulacje.

Możliwe, że firma ujawni dodatkowe szczegóły projektu Googlebook. Nowe laptopy stworzone dla Gemini Intelligence zostały zapowiedziane w maju, ale wtedy firma nie ujawniła zbyt wielu szczegółów. W tym związanych z ich specyfikacją techniczną. Sierpniowa konferencja będzie dobrą okazją do podzielenia się nowymi informacjami.

Spekuluje się, że podczas sierpniowego Made by Google być może zobaczymy jakieś nowości pod marką Nest, którą gigant z Mountain View przejął kilka lat temu. Z drugiej strony nie ma na razie żadnych twardych dowodów, które by to potwierdzały.

Kolejne przypuszczenia dotyczą ewentualnie nowych słuchawek bezprzewodowych Pixel Buds, ale ponownie nic tego na razie nie potwierdza. Więcej szczegółów poznamy zapewne bliżej sierpniowej konferencji.



