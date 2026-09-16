Smartfony Redmi Note 17 debiutują w Polsce. Znamy ceny i ofertę na start

W skrócie Xiaomi wprowadziło do sprzedaży w Polsce cztery modele z serii Redmi Note 17, w tym flagowy wariant Pro Max 5G wyposażony w baterię o pojemności ponad 9000 mAh.

Ceny nowych smartfonów zaczynają się od 1099 złotych za model Redmi Note 17 4G i sięgają 2399 złotych za najbardziej zaawansowany Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Oferta premierowa potrwa do 31 października i obejmuje prezenty w postaci odkurzaczy i frytkownic przy zakupie wyższych modeli lub zniżki dla tańszych wariantów.

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Xiaomi zaprezentowało smartfony z serii Redmi Note 17 w Europie pod koniec sierpnia. Teraz przyszedł czas na polską premierę. Urządzenia debiutują na naszym rynku i do oferty trafią cztery modele, które przygotowano pod kątem użytkowników o różnych potrzebach oraz wymaganiach. Zobaczmy sobie ceny telefonów.

Polskie ceny smartfonów Redmi Note 17, 17 5G, 17 Pro 5G i 17 Pro Max 5G

Nowa seria obejmuje cztery smartfony. Ceny na polski rynek prezentują się następująco.

Redmi Note 17 Pro Max 5G - od 2399 złotych

Redmi Note 17 Pro 5G - od 1799 złotych

Redmi Note 17 5G - od 1399 złotych

Redmi Note 17 4G - od 1099 złotych

Oczywiście można rozejrzeć się zawsze za produktami konkurencji. Dla przykładu Samsung Galaxy A57 5G jest dostępny już za około 1800 złotych. Natomiast za model Galaxy A37 5G w renomowanych sklepach z elektroniką dziś trzeba zapłacić około 1500 złotych.

Do wyboru będą różne kolory obudowy. W przypadku Redmi Note 17 Pro Max 5G producent przygotował opcje Black, Cloud Blush oraz Green. Model Note 17 Pro 5G będzie dostępny w wersjach Black, Purple i Sky Blue, a Note 17 5G w Black, Celestial Purple oraz Sky Teal. Najtańszych z nowych telefonów dostał cztery kolory i są to Black, Celestial Purple oraz Sky Teal .

Smartfony Redmi Note 17 w ramach oferty na start

Sprzedaż nowych telefonów w Polsce rozpoczyna się 17 września. W ramach oferty na start, która ma potrwać do 31 października, klienci mogą liczyć na atrakcyjne prezenty. Będzie je można odebrać za przysłowiową złotówkę lub też skorzystać ze zniżki na zakup telefonu. W zależności od modelu są to:

Redmi Note 17 Pro Max 5G - odkurzacz Robot Vacuum S40C

Redmi Note 17 Pro 5G - AirFryer 10L lub Stick Vacuum Cleaner 4

Redmi Note 17 5G - obniżka do 250 złotych

Redmi Note 17 4G - obniżka do 200 złotych

Warto dodać, że każdy z czterech nowych smartfonów z serii Redmi Note 17 w Polsce będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Wymienione wyżej ceny dotyczą opcji podstawowych.