Smartfony Redmi Note 17 zaprezentowane. Xiaomi wprowadza 4 modele

W skrócie Xiaomi wprowadza do sprzedaży cztery nowe smartfony z serii Redmi Note 17: podstawowy model, wariant 17 5G oraz wersje Pro 5G i Pro Max 5G z zaawansowaną specyfikacją.

Najmocniejszy model Redmi Note 17 Pro Max 5G wyposażono w procesor Snapdragon 6 Gen 5, baterię 9210 mAh z ładowaniem 100 W oraz ekran AMOLED o jasności do 3500 nitów.

Nowe smartfony z serii Redmi Note 17 pracują pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką HyperOS 3 i oferują użytkownikom dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Xiaomi wprowadza do oferty serię Redmi Note 17. Tym razem dokonano przeskoku w numeracji. Co oferuję nowe smartfony ze znanej i lubianej rodziny? Zobaczmy, co tym razem przygotowała marka.

Ceny smartfonów Redmi Note 17, 17 5G, 17 Pro 5G i 17 Pro Max 5G wkrótce

Xiaomi na razie nie podało cen smartfonów Redmi Note 17, 17 5G, 17 Pro 5G i 17 Pro Max 5G. Ofertę premierową mamy poznać wkrótce. Jednak dotychczasowe przecieki sugerują, że za nowe telefony zapłacimy więcej. Jakiś czas temu do sieci przedostał się cennik wersji Pro dla Europy.

Redmi Note 17 Pro 5G - około 500 euro

Redmi Note 17 Pro Max 5G - około 600 euro

To oznacza, że za pierwszy telefon w Polsce zapłacimy pewnie ponad 2 tys. złotych. Natomiast za drugi około 2590 złotych. Jeśli te ceny się potwierdzą, to będą o kilkaset złotych wyższe w porównaniu do serii Redmi Note 15 sprzed roku.

Oczywiście można rozejrzeć się zawsze za produktami konkurencji. Dla przykładu Samsung Galaxy A57 5G jest dostępny już za około 1800 złotych. Natomiast za model Galaxy A37 5G w renomowanych sklepach z elektroniką dziś trzeba zapłacić około 1500 złotych.

Na oficjalne ceny serii Redmi Note 17 jeszcze chwilę poczekamy, ale już dziś wiemy, że klienci decydujący się na zakup mogą liczyć na pakiet benefitów. Wśród nich są:

6-miesięczny okres próbny Google One z 200 GB miejsca na dane dostępnego w chmurze

2-miesięczny okres próbny YouTube Premium z dostępem do YouTube i YouTube Music bez reklam i oglądania wideo na urządzeniu bez połączenia z internetem

3-miesięczny okres próbny w usłudze Spotify Premium z możliwością słuchania bez reklam

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 17 Pro Max 5G

Redmi Note 17 Pro Max 5G to najmocniejszy zawodnik z czterech nowych smartfonów. Urządzenie ma nowy procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, który wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Do wyboru są łącznie cztery różne konfiguracje sprzętowe.

Nowy smartfon wyróżnia się przede wszystkim ogromną baterią silikonowo-węglową o pojemności aż 9210 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Ponadto Xiaomi zdecydowało się na zapewnienie obsługi ładowania zwrotnego o mocy 27 W. Dzięki temu telefon może pełnić rolę powerbanka dla innych urządzeń.

Smartfon Redmi Note 17 Pro Max 5G. Xiaomi materiały prasowe

Smartfon Redmi Note 17 Pro Max 5G ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.5 połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie ze światłem f/2.2 pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Jest też wsparcie dla nagrywania wideo w jakości 4K.

Urządzenie ma również 6,83-calowy ekran AMOLED-owy Crystal Res o rozdzielczości 1,5 K i jasności sięgającej 3500 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w 120 Hz, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2. Telefon ma też stereofoniczne głośniki ze wsparciem dla dźwięku Dolby Atmos czy obudowę zapewniającą ochronę na poziomie normy IP68.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 17 Pro 5G

Redmi Note 17 Pro 5G to nieco tańsza propozycja. Znajdziemy tu ten sam ekran AMOLED-owy Crystal Res czy główny aparat fotograficzny, które są w modelu z dopiskiem Max.

Bateria w tym telefonie ma pojemność 8340 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Prędkość ładowanie zwrotnego zredukowano do 22,5 W. Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, który wspomagany jest przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Xiaomi materiały prasowe

To urządzenie również ma stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos oraz obudowę z ochroną na poziomie normy IP68. Ponadto Xiaomi przygotowało zestaw narzędzi AI dla kamery, który jest dostępny również w droższym modelu Max.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G to tańszy smartfon dla osób, które nie potrzebują wszystkich rozwiązań dostępnych w modelach Pro, a przy okazji szukają czegoś za mniejsze pieniądze. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim wielkim ekranem o przekątnej blisko 7 cali (6,99 cala). Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 1800 nitów.

Xiaomi Redmi Note 17 5G i 17 Pro 5G. Xiaomi materiały prasowe

Procesor to Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 7700 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W i zwrotnego 22,5 W.

Aparat fotograficzny Redmi Note 17 5G ma główny obiektyw ze światłem f/1.8 połączony z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Znajdziemy tu także stereofoniczne głośniki, a obudowa zapewnia ochronę na poziomie IP65.

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 17

Redmi Note 17 to propozycja dla najmniej wymagających użytkowników. Telefon ma sporo cech wspólnych z modelem 17 5G. Znajdziemy tu ten sam ekran, aparaty fotograficzne czy baterię. Użyty procesor to Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. To oznacza, że urządzenie wspiera tylko łączność z sieciami LTE.

Do wyboru jest aż pięć konfiguracji sprzętowych. Są to modele mające od 4 do 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Wszystkie nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16 z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 3. Ponadto znajdziemy tu dostęp do Google Gemini czy funkcji Zaznacz i wyszukaj. Producent oferuje też autorskie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.



