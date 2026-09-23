Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Extreme. Qualcomm prezentuje nowe procesory

W skrócie Qualcomm zaprezentował procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz wariant Extreme, które trafią do nadchodzących flagowców z systemem Android.

Wariant Extreme oferuje dwa rdzenie Oryon Prime taktowane zegarem 5 GHz oraz znaczące wzrosty wydajności GPU i NPU względem poprzedniej generacji.

Pierwsze smartfony z nowymi układami zadebiutują w serii Xiaomi 18 Pro, a kolejne modele trafią na rynki globalne w czwartym kwartale 2026 roku.

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Qualcomm w trakcie Snapdragon Summit zaprezentował dwa nowe procesory dla flagowców z Androidem, które trafią do telefonów z półki premium wielu marek. Są to chipy Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz jego wariant z dopiskiem Extreme. Co oferują?

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme to potężny procesor Qualcomma

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme to mocniejszy z dwóch nowych chipów, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Qualcomm umieścił tu osiem rdzeni CPU. Dwa Oryon Prime pracują z częstotliwością do 5 GHz, a pozostałe sześć jest taktowanych zegarem 4 GHz. Zysk wydajności wynosi 13 proc.

Nowy Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme ma również nowy GPU, gdzie wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji jest jeszcze większy i wynosi aż 44 proc. Qualcomm chwali się też 35 proc. skokiem mocy dla NPU czy do 40 proc. polepszoną efektywnością energetyczną.

Prostszy Snapdragon 8 Elite Gen 6 również oferuje wielką moc. Chip zapewnia do 10 proc. lepszą wydajność dla rdzeni CPU i 35 proc. dla GPU. W przypadku NPU jest to 14 proc. więcej.

Qualcomm chwali się, że nowe procesory z serii Snapdragon 8 Elite Gen 6 zapewnią duży wzrost wydajności podczas przetwarzania zadań opartych na AI. Ponadto skupiono się na obsłudze tak zwanych codziennych agentów, którzy działają lokalnie i dostosowują się pod kątem użytkowników.

Procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 w licznych flagowcach z Androidem

Już wkrótce na rynek zaczną trafiać pierwsze smartfony z chipami Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Extreme. W pierwszej kolejności będzie to seria Xiaomi 18 Pro, której premiera została zaplanowana na dziś 23 września. Potem układy znajdą się w modelach marek OnePlus, Vivo, Oppo, Honor, Motorola, Samsung, Redmi, ZTE i wielu innych.

W pierwszej kolejności smartfony z nowymi procesorami Qualcomma będą dostępne na terenie Chin. Potem pojawią się na innych rynkach. Można się spodziewać, że pierwsze z nich zaczną trafiać do Europy w ciągu kilku najbliższych tygodni, czyli w czwartym kwartale 2026 r.