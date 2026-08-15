Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ustanawia nowy rekord AnTuTu

W skrócie Nowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro osiągnął w teście AnTuTu wynik 4,83 mln punktów, co stanowi nowy rekord wydajności dla układów mobilnych.

Platforma testowa o nazwie kodowej QTI SM8975 wykorzystuje układ graficzny Adreno 850, a finalne urządzenia mogą przekroczyć barierę 5 mln punktów w tym benchmarku.

Premiera procesora odbędzie się podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2026 w dniach 22–24 września, a pierwsze smartfony z tym chipem trafią na rynek niedługo potem.

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Qualcomm szykuje się do premiery kolejnego procesora dla flagowców z Androidem. Topowym układem w portfolio ma być chip ukrywający się pod nazwą Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Platforma testowa z tym układem została dostrzeżona w bazie benchmarku AnTuTu, gdzie wykręciła absolutny rekord.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro wykręca rekord w benchmarku AnTuTu

W bazie popularnego benchmarku AnTuTu, który pozwala badać wydajność różnych urządzeń, została dostrzeżona nowa platforma testowa Qualcomma. Prototypowe urządzenie z chipem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro wykręciło ponad 4,83 mln punktów, co jest absolutnym rekordem w tym teście. Na tym nie koniec.

Pamiętajmy, że jest to testowa platforma, która zapewne otrzyma jeszcze kolejne optymalizacje. To sprawi, że smartfony mające pod obudową procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro w rzeczywistości będą ostatecznie w stanie osiągać lepsze wyniki i z pewnością bez problemu przebiją w AnTuTu barierę 5 mln punktów.

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Benchmark AnTuTu ujawnia nam, że platforma testowa ukrywa się pod nazwą kodową QTI SM8975. Zaimplementowany układ graficzny to GPU Adreno 850, choć warto mieć na uwadze, że ostateczna nazwa może być inna.

Smartfony z chipem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro jeszcze w 2026 roku

Oficjalna zapowiedź procesora Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro powinna odbyć się w przyszłym miesiącu. Nastąpi to w trakcie wydarzenia Snapdragon Summit 2026, które odbędzie się w dniach 22-24 września w Maui na Hawajach.

Pierwsze smartfony z nowym procesorem Qualcomma pojawią się niedługo po wydarzeniu. Spodziewamy się, że ponownie będą to nadchodzące flagowce marki Xiaomi z serii 18, których prezentacja też może odbyć się jeszcze przed końcem września. Kolejne telefony innych marek poznamy w październiku i później.

Kompletna specyfikacja techniczna procesora Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kolejnej generacji rdzeni CPU z serii Kryo w konfiguracji 2+3+3. Za obliczenia graficzne ma odpowiadać wspomniany już wcześniej układ GPU Adreno 850. Całość będzie produkowana w 2-nm węźle. Wydajność nowego chipa będzie zapewne do kilkudziesięciu proc. wyższa (w zależności od zadania) względem zeszłorocznego Snapdragona 8 Elite Gen 5.



