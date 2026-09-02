Sonos 27, soundbar Beam Ultra i słuchawki Ace Ultra. Znamy ceny nowości

W skrócie Sonos wprowadza na polski rynek soundbar Beam Ultra za 3149 zł oraz słuchawki Ace Ultra w cenie 2079 zł, których rynkowa premiera została zaplanowana na 29 września.

Soundbar Beam Ultra oferuje dźwięk 7.1.2 z obsługą Dolby Atmos oraz cztery poziomy Wzmacniacza Mowy AI, natomiast słuchawki Ace Ultra zapewniają do 35 godzin pracy z ANC.

Nowy system operacyjny Sonos 27 wprowadza obsługę sztucznej inteligencji, w tym integrację z ChatGPT, nową aplikację oraz funkcję Fabric do wykrywania urządzeń i ich położenia.

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Sonos zapowiedział wrześniowe portfolio produktów. Znana i lubiana w Polsce marka zaprezentowała soundbar Beam Ultra oraz słuchawki Ace Ultra. Ponadto debiutuje najnowszy system operacyjny audio Sonos 27.

Polskie ceny soundbara Sonos Beam Ultra i słuchawek Ace Ultra

Soundbar Beam Ultra i słuchawki Ace Ultra to nowości produktowe marki Sonos, które można już zamawiać w Polsce. Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowa premiera ma odbyć się 29 września. Polskie ceny prezentują się następująco.

Sonos Beam Ultra - 3149 złotych

Sonos Ace Ultra - 2079 złotych

Nowy soundbar dostępny jest w dwóch kolorach obudowy i są to czarny oraz biały. Natomiast słuchawki Ace Ultra można zamawiać w opcjach czarnej, jasnoszarej, ciemnoszarej oraz beżowej.

Soundbar Sonos Beam Ultra. Sonos materiały prasowe

Oczywiście warto rzucić okiem także na produkty konkurencji. W podobnej cenie do Sonos Beam Ultra można rozważyć jedną z listew dźwiękowych Samsunga serii Q. Natomiast alternatywą dla słuchawek Ace Ultra może być na przykład model Sony WH-1000XM6, który kosztuje kilkaset złotych mniej.

Słuchawki bezprzewodowe Sonos Ace Ultra. Sonos materiały prasowe

Soundbar Sonos Beam Ultra ma dziewięć przetworników, z których dwa są skierowane do góry. Urządzenia zapewnia dźwięk w standardzie 7.1.2 z obsługą Dolby Atmos. Znajdziemy tu również cztery poziomy Wzmacniacza Mowy AI. Natomiast słuchawki bezprzewodowe Ace Ultra wyróżniają się wysokiej jakości dźwiękiem i pracą nawet do 35 godzin przy włączonym ANC. Mają również 10 mikrofonów.

System operacyjny audio Sonos 27 ze sztuczną inteligencją

Kolejną nowością jest nowy system operacyjny audio Sonos 27. Wprowadza on różne nowości tutaj na uwagę z pewnością zasługuje sterowanie oparte na sztucznej inteligencji, przeprojektowana aplikacja czy nowe sposoby dla dystrybucji dźwięku.

Dla przykładu Sonos 27mcp podłączy ChatGPT i agentów AI, a funkcja Fabric wykrywa urządzenia oraz ich położenie. Wśród nowości jest również asystent głosowy dla muzyki Sonos 27voice czy Headphone Linking umożliwiające podłączanie słuchawek bezpośrednio do systemu audio.

Wdrażanie pierwszych nowości rozpocznie się już 8 września. Aktualizacja będzie docelowo dostępna dla wszystkich urządzeń Sonos S2.



