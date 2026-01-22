W branży telewizorów doszło do dużego trzęsienia ziemi. Sony poinformowało właśnie o nawiązaniu współpracy z chińskim TCL. Na mocy umowy większość udziałów marki Bravia przekazano w ręce nowych właścicieli.

Z informacji przekazanych przez Sony i TCL wynika, że powołano do życia nową spółkę joint venture, która będzie pełnym udziałowcem firmy Japończyków odpowiedzialnej dotychczas za produkcję telewizorów oraz domowego sprzętu audio.

Większościowym udziałowcem zostało TCL, które ma 51 proc. Sony zachowało dla siebie 49 proc. Nowa spółka ma działać na rynkach globalnych, a nie tylko w Chinach. Będzie odpowiadać za wszystkie procesy związane z telewizorami Bravia. Dotyczy to także obsługi klientów.

Wierzymy, że to strategiczne partnerstwo z Sony stanowi wyjątkową okazję do połączenia mocnych stron Sony i TCL, tworząc potężną platformę zrównoważonego rozwoju

"Dzięki strategicznej komplementarności biznesowej, dzieleniu się technologią i know-how oraz integracji operacyjnej, spodziewamy się wzrostu wartości naszej marki, osiągnięcia większej skali i optymalizacji łańcucha dostaw, aby dostarczać naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi" - dodaje DU Jaun z TCL.

Telewizory Sony Bravia nie znikną z rynku

Warto dodać, że w ramach nowego partnerstwa nie jest planowane pozbycie się marki Bravia. Telewizory Japończyków nadal będą sprzedawane pod tą nazwą. Dlaczego? Ponieważ marka nadal ma duże znacznie w całej branży. Poza tym nie zabraknie na nich logo Sony.

Stosowne umowy powinny zostać podpisane do marca br. Później rozpocznie się proces związany z uzyskiwaniem zgód na taką fuzję ze strony różnych organów regulujących rynki. Start działalności nowej spółki planuje się na kwiecień 2027 r.

Dla TCL nowe partnerstwo również ma duże znaczenie, bo pozwoli Chińczykom na wyraźniejsze zaistnienie na rynku telewizorów klasy premium. Dla dotychczasowych właścicieli urządzeń Bravia nic to nie zmienia, bo wsparcie ma być oferowane na obecnych zasadach.

