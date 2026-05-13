Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, który debiutuje na globalnych rynkach i kupimy go również w Polsce. Znamy ceny i specyfikację techniczną. Zobaczmy, ile kosztuje telefon.

Polskie ceny Sony Xperia 1 VIII i przedsprzedaż

Sony Xperia 1 VIII to flagowiec, którego ceny nie są niskie. Do wyboru są dwie konfiguracje sprzętowe telefonu. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Sony Xperia 1 VIII z 256 GB pamięci - 6499 złotych

Sony Xperia 1 VIII Native Gold z 1 TB pamięci - 8699 złotych

Polska przedsprzedaż telefonu rusza dziś (13 maja). W ramach oferty na start producent przygotował prezent w postaci słuchawek bezprzewodowych WH-1000XM6 o wartości około 1,6 tys. złotych. Dostawy mają rozpocząć się w czerwcu.

Wersje kolorystyczne smartfona Sony Xperia 1 VIII. Sony materiały prasowe

Nowy flagowiec Sony nie jest tani i będzie rywalizować o klientów ze smartfonami Samsung Galaxy S26 Ultra czy Xiaomi 17 Ultra, które w wersjach z 256 GB pamięci również kosztują około 6,5 tys. złotych.

Specyfikacja Sony Xperia 1 VIII i nowy design

Marka zrywa z dotychczasowym wzornictwem, które towarzyszyło serii przez kilka lat. Zdecydowano się na nowy design. Aparat fotograficzny przeprojektowano i obiektywy znajdują się na prostokątnej wyspie. Nadal jednak zachowano charakterystyczny ekran bez wcięcia dla kamery do selfie.

Sony Xperia 1 VIII ma 6,5-calowy ekran OLED-owy LTPO z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Do wyboru są dwie konfiguracje sprzętowe z 256 GB lub 1 TB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 30 W.

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 1 VIII ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.9 i OIS połączono z 48-megapikselowym sensorem 1/1.35". Obiektyw ultraszerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy również współpracują z 48-megapikselowymi czujnikami. Natomiast przednia kamera do selfie ma 12-megapikselowy sensor.

Nowy smartfon ma również dodatki, których trudno szukać w innych flagowcach. Są to 3,5-mm złącze słuchawkowe oraz slot dla kart microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

