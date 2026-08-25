Sony Xperia 10 VIII zaprezentowana. Znamy polskie ceny

W skrócie Sony zaprezentowało model Xperia 10 VIII, który wejdzie do sprzedaży we wrześniu w cenie 2699 złotych.

Smartfon wyposażono w 6,1-calowy ekran OLED 120 Hz, procesor Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB pamięci RAM oraz baterię 5000 mAh.

Urządzenie oferuje podwójny aparat fotograficzny, wodoszczelną obudowę zgodną z normą IP68 oraz system operacyjny Android 16.

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Sony nie jest może największym graczem na rynku smartfonów, ale jego Xperie nadal mają grono zagorzałych fanów. Marka wprowadza do oferty nowy telefon, który w przyszłym miesiącu kupimy również w Polsce. Tym modelem jest Sony Xperia 10 VIII. Ile kosztuje to urządzenie?

Polskie ceny smartfona Sony Xperia 10 VIII

Nowy smartfon dostępny będzie w Polsce tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. Cena modelu Sony Xperia 10 VIII została ustalona na poziomie 2699 złotych. To aż 800 złotych więcej niż za poprzednią generację, która debiutowała w zeszłym roku za 1899 złotych.

Ceny smartfonów rosną i obserwujemy to na przykładzie telefonów wielu marek. W ramach alternatywy dla Xperii 10 VIII można na przykład rozważyć Samsunga Galaxy A57 5G, który dziś można znaleźć już za mniej niż 2 tys. złotych czy Redmi Note 15 Pro Plus za jeszcze mniej.

Smartfon Sony Xperia 10 VIII. Sony materiały prasowe

Nowy smartfon marki Sony będzie dostępny w sprzedaży od września, kiedy to ma obowiązywać oferta premierowa. Do wyboru będą trzy kolory obudowy i są to biały, szary matowy oraz liliowy.

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 10 VIII

Sony Xperia 10 VIII to smartfon dla osób, które szukają mniejszego telefonu. Urządzenie ma 6,1-calowy ekran OLED-wy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie USB Power Delivery (USB PD).

Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 10 VIII ma dwa obiektywy. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16. Urządzenie waży 168 gramów oraz ma grubość 8,3 mm.



