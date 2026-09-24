South Poland Terminal. Kopalnia Makoszowy w Zabrzu dostała nowe życie

W skrócie W Zabrzu oficjalnie uruchomiono South Poland Terminal, który powstał na zrewitalizowanych terenach dawnej Kopalni Makoszowy.

Inwestycja o wartości 400 mln złotych dysponuje czterema torami o długości 750 metrów oraz dwiema suwnicami bramowymi o przepustowości 312 tys. TEU rocznie.

Projekt otrzymał wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Funduszu Rozwoju i w przyszłości ma obsługiwać transport towarów między Ukrainą a UE.

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South Poland Terminal to nowa inwestycja na Śląsku, która dziś 24 września zaczyna oficjalnie działać. Uroczyste otwarcie przyciągnęło licznych gości. Nowy terminal przeładunkowy powstał na terenach dawnej Kopalni Makoszowy w Zabrzu.

South Poland Terminal w Zabrzu uruchomiony

Nowy terminal przeładunkowy dla kolei powstał na terenach, które wcześniej należały do Kopalni Makoszowy. Za inwestycją ukrywa się Grupa Clip, a wybór miejsca w Zabrzu był nieprzypadkowy. Decyzję podjęto m.in. ze względu na istniejącą bocznicę kolejową połączoną z infrastrukturą PKP Polskich Linii Kolejowych. Ponadto całkiem blisko są autostrady A4 oraz A1.

"Naszym zdaniem lokalizacja inwestycji na terenach pogórniczych jest właściwym kierunkiem rozwoju, żeby nie budować logistyki w lesie lub w innych cennych miejscach, ale przywracać życie na terenach, które zostały w jakiś sposób gospodarczo opuszczone" - komentuje Agnieszka Hipś, prezes Grupy Clip.

Nowy terminal przeładunkowy zajmuje cztery główne tory o długości 750 metrów. Na miejscu zamontowano dwie wielkie suwnice bramowe. Szacunkowa przepustowość South Poland Terminal to aż około 312 tys. TEU rocznie.

Nowy terminal przeładunkowy na Śląsku połączy porty z południem Polski

Inwestycja za około 400 mln złotych ma obsługiwać przewozy kontenerowe i odegra ogromną rolę w transporcie towarów między portami a południową częścią Polski. W przyszłości rozważa się wykorzystanie South Poland Terminal do obsługi ładunków między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej.

"Jesteśmy na szlaku Bałtyk - Adriatyk. Jesteśmy na drodze do Ukrainy. I jesteśmy na bardzo dużym rynku krajowym" - wyjaśnia Agnieszka Hipś.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności UE w wysokości 72,5 mln złotych. Ponadto uzyskano środki z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach pożyczki w kwocie 81,5 mln złotych. Sama Kopalnia Makoszowy rozpoczęła działalność na początku XX wieku, a wydobycie węgla zakończono w 2016 r.