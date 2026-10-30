SpaceX dostarczyło dla wojska ładunek drogą kosmiczną. Sukces misji Starfall

W skrócie SpaceX we współpracy z Air Force Research Laboratory zrealizowało misję dostarczenia ładunku wojskowego za pomocą kapsuły powrotnej Starfall.

W kapsule znajdował się sprzęt elektroniczny, wyposażenie przetrwania, urządzenia do odsalania wody oraz medyczne zestawy ratunkowe odzyskane z oceanu.

Lot odbył się 20 października rakietą Falcon 9 w ramach misji Bandwagon-5, podczas której testowano m.in. monitoring warunków wewnątrz kapsuły.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Starfall to specjalna kapsuła powrotna, którą SpaceX testuje od jakiegoś czasu. Niedawno firma Elona Muska wystrzeliła ją ponownie. Tym razem wraz z ładunkiem, który został dostarczony przez Air Force Research Laboratory. Misja zakończyła się sukcesem.

SpaceX dostarczyło ładunek dla wojska USA z jednego miejsca na Ziemi w inne

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nawiązały współpracę ze SpaceX. Dział Air Force Research Laboratory (AFRL) przygotował eksperymentalny ładunek, który następnie został dostarczony w konkretne miejsce. Teraz ujawniono jego zawartość, którą widać na załączonym zdjęciu.

Przedstawiciele Air Force Research Laboratory przekazali, że zawartość udało się odzyskać po wyłowieniu kapsuły z wód Oceanu Spokojnego. "Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie przetrwania, w tym lokalizator z łącznością satelitarną (SATCOM), baterie, urządzenie do odsalania wody metodą odwróconej osmozy, sprzęt survivalowy oraz medyczne zestawy ratunkowe" - wyjaśnia AFRL.

Rozwiń

"Dzięki wsparciu firmy SpaceX, kontenery transportowe AFRL zostały odzyskane po wodowaniu" - poinformowało AFRL we wpisie w serwisie X.

"Było to kluczowe osiągnięcie, pozwalające zademonstrować potencjał rakietowego transportu ładunków w trybie punkt-punkt jako narzędzia szybkiej, globalnej mobilności dla przyszłych sił zbrojnych" - skomentował Adam Remaly, dyrektor Biura Transferu Technologii w AFRL.

Kapsuła Starfall z ładunkiem dla AFRL wystrzelona rakietą Falcon 9 w misji Bandwagon-5

Ostatni start kapsuły Starfall odbył się w ramach misji Bandwagon-5 z wykorzystaniem rakiety Falcon 9, którą wystrzelono 20 października z bazy sił kosmicznych na przylądku Canaveral.

W kapsule Starfall umieszczono liczne czujniki, których celem było monitorowanie temperatury podczas startu, powrotu w atmosferę i wodowania, a także mierzenie wstrząsów oraz drgań oddziałujących na przewożony ładunek.

Przy okazji AFRL poinformowało również o przeprowadzeniu próbnego montażu tratwy ratunkowej typu UNI-PAC III wewnątrz kapsuły SpaceX. Na razie jeszcze jej nie przetestowano, ale może to nastąpić wraz z jednym z kolejnych startów, które znajdują się na etapie planowania. Konkretnych informacji na razie nie ma.