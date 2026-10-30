SpaceX dostarczyło dla wojska ładunek drogą kosmiczną. Sukces misji Starfall

Dawid Długosz

Dawid Długosz

SpaceX niedawno po raz kolejny wystrzeliło kapsułę Starfall, która potem wróciła na Ziemię. Tym razem była to misja zrealizowana na potrzeby amerykańskiego wojska, której celem było dostarczenia ładunku z jednego punktu na Ziemi do innego. Misja we współpracy z Air Force Research Laboratory zakończyła się sukcesem.

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Start rakiety Falcon 9 z misją Starfall widoczny jako jasny ślad na niebie nad wodą z palmami na pierwszym planie
SpaceX dostarczyło dla wojska ładunek drogą kosmiczną. Sukces misji Starfall.SpaceXmateriały prasowe

W skrócie

  • SpaceX we współpracy z Air Force Research Laboratory zrealizowało misję dostarczenia ładunku wojskowego za pomocą kapsuły powrotnej Starfall.
  • W kapsule znajdował się sprzęt elektroniczny, wyposażenie przetrwania, urządzenia do odsalania wody oraz medyczne zestawy ratunkowe odzyskane z oceanu.
  • Lot odbył się 20 października rakietą Falcon 9 w ramach misji Bandwagon-5, podczas której testowano m.in. monitoring warunków wewnątrz kapsuły.
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Starfall to specjalna kapsuła powrotna, którą SpaceX testuje od jakiegoś czasu. Niedawno firma Elona Muska wystrzeliła ją ponownie. Tym razem wraz z ładunkiem, który został dostarczony przez Air Force Research Laboratory. Misja zakończyła się sukcesem.

SpaceX dostarczyło ładunek dla wojska USA z jednego miejsca na Ziemi w inne

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nawiązały współpracę ze SpaceX. Dział Air Force Research Laboratory (AFRL) przygotował eksperymentalny ładunek, który następnie został dostarczony w konkretne miejsce. Teraz ujawniono jego zawartość, którą widać na załączonym zdjęciu.

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Przedstawiciele Air Force Research Laboratory przekazali, że zawartość udało się odzyskać po wyłowieniu kapsuły z wód Oceanu Spokojnego. "Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie przetrwania, w tym lokalizator z łącznością satelitarną (SATCOM), baterie, urządzenie do odsalania wody metodą odwróconej osmozy, sprzęt survivalowy oraz medyczne zestawy ratunkowe" - wyjaśnia AFRL.

"Dzięki wsparciu firmy SpaceX, kontenery transportowe AFRL zostały odzyskane po wodowaniu" - poinformowało AFRL we wpisie w serwisie X.

"Było to kluczowe osiągnięcie, pozwalające zademonstrować potencjał rakietowego transportu ładunków w trybie punkt-punkt jako narzędzia szybkiej, globalnej mobilności dla przyszłych sił zbrojnych" - skomentował Adam Remaly, dyrektor Biura Transferu Technologii w AFRL.

Kapsuła Starfall z ładunkiem dla AFRL wystrzelona rakietą Falcon 9 w misji Bandwagon-5

Ostatni start kapsuły Starfall odbył się w ramach misji Bandwagon-5 z wykorzystaniem rakiety Falcon 9, którą wystrzelono 20 października z bazy sił kosmicznych na przylądku Canaveral.

W kapsule Starfall umieszczono liczne czujniki, których celem było monitorowanie temperatury podczas startu, powrotu w atmosferę i wodowania, a także mierzenie wstrząsów oraz drgań oddziałujących na przewożony ładunek.

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Przy okazji AFRL poinformowało również o przeprowadzeniu próbnego montażu tratwy ratunkowej typu UNI-PAC III wewnątrz kapsuły SpaceX. Na razie jeszcze jej nie przetestowano, ale może to nastąpić wraz z jednym z kolejnych startów, które znajdują się na etapie planowania. Konkretnych informacji na razie nie ma.

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