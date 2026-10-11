SpaceX ma nowy plan. Zostanie operatorem sieci komórkowych

W skrócie SpaceX planuje wejść na rynek operatorów sieci komórkowych, dążąc do przejęcia 100 proc. ogólnokrajowego portfolio częstotliwości 800 MHz od firmy Grain Management.

Pozyskanie pasma 800 MHz pozwoli sygnałowi Starlink Mobile na przenikanie przez przeszkody, takie jak ściany, co poprawi dostępność usługi w różnych lokalizacjach.

FCC wydało zgodę na wdrożenie 15 tys. satelitów Starlink Mobile Gen2, co pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci nawet 100-krotnie w porównaniu do obecnych rozwiązań.

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SpaceX to firma, którą kojarzymy z internetem satelitarnym Starlink czy rakietami kosmicznymi. Gigant ma bardziej ambitne plany i wśród nich jest zostanie operatorem sieci komórkowych. Nie byle jakim, bo jednym z najważniejszych na rynku.

SpaceX chce zostać znaczącym operatorem sieci komórkowych

SpaceX dostarcza internet satelitarny Starlink, a teraz ma w planach zostanie jednym z głównych operatorów sieci komórkowych. W tym celu firma Elona Muska chce nabyć 100 proc. ogólnokrajowego portfolio częstotliwości 800 MHz firmy Grain Management.

Przejęcie dotyczy dokładnie "portfela licencji na pasmo niskiego pasma, obejmującego do 14 MHz sparowanego pasma w paśmie 800 MHz", ale warto mieć na uwadze, że operacja wymaga wydania zgody ze strony FCC (Federalnej Komisji Łączności), a tej na razie nie ma.

Dla SpaceX dostęp do niskiego pasma pozwoli na obejście jednego z problemów, który uniemożliwia Starlinkowi stanie się jednym z głównych operatorów w Stanach Zjednoczonych.

Sygnał Starlink będzie w stanie docierać do nowych miejsc

SpaceX już w zeszłym roku nabyło licencje na pasmo od EchoStar, co pozwoliło na rozwój usług bezprzewodowych, w tym związanych z komunikacją mobilną oraz satelitarną. Jednak przejęcie nowego pasma umożliwi firmie coś więcej. Co dokładnie?

Przejęcie niskiego pasma szerokopasmowego umożliwi sygnałowi Starlink Mobile przenikanie przez ściany i inne przeszkody.

Dzięki temu nowemu pasmu i naszej konstelacji Gen2, Starlink Mobile może teraz stać się pierwszym operatorem sieci, który wdroży zarówno pasmo satelitarne, jak i naziemne

Warto dodać, że SpaceX uzyskało niedawno od FCC inną zgodę. Tą jest możliwość wdrożenia do 15 tys. satelitów Starlink Mobile Gen2 zoptymalizowanych pod kątem pasma 2 GHz. Pozwolą one nawet na zwiększenie do 100 razy przepustowości. W konsekwencji stanie się możliwe dostarczanie szybkiego internetu do kolejnych regionów świata.