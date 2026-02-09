SpaceX to firma, której biznes w zasadzie opiera się na jednej rakiecie i jest nią Falcon 9. Niedawno została ona uziemiona, ale teraz wraca do gry. Jakby tego było mało, to już na dniach zostanie wykorzystana w kolejnej misji załogowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

SpaceX wznawia loty rakiety Falcon 9

Falcon 9 został niedawno uziemiony w wyniku problemów technicznych. Jeden z drugich stopni konstrukcji dostał niedawno anomalii. Ta spowodowała, że doszło do kolejnej niekontrolowanej deorbitacji, a z pewnością doskonale pamiętamy, czym rok temu skończyło się to w Polsce. SpaceX postanowiło więc wstrzymać kolejne loty do momentu ustalenia przyczyn usterki.

Feralny drugi stopień Falcona 9 po starcie na początku lutego nie był w stanie wykonać prawidłowego manewru deorbitacyjnego, bo nie zostały uruchomione silniki. SpaceX ustaliło, że usterka została spowodowana pęcherzykiem gazu.

Firma podjęła działania i zwróciła się do FAA z wyjaśnieniem problemu. Federalna Administracja Lotnictwa Stanów Zjednoczonych wydała zgodę na wznowienie lotów Falcona 9 i w weekend rakieta poleciała w kosmos z kolejną porcją satelitów Starlink.

Falcon 9 wyniesie w kosmos astronautów misji Crew-12 na ISS

Uziemienie Falcona 9 było problemem nie tylko dla SpaceX, ale też dla NASA. Agencja zaplanowała kolejny lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która obecnie ma wybrakowaną załogę. Dziś przebywają tam tylko jeden Amerykanin i dwóch Rosjan. Stało się tak po ewakuacji medycznej przeprowadzonej w styczniu.

Kolejnym lotem załogowym na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest Crew-12. NASA i SpaceX planują obecnie start najwcześniej w środę 11 lutego. Wtedy rakieta Falcon 9 powinna wynieść w kosmos kapsułę Crew Dragon z astronautami, którzy uzupełnią skład ekipy przebywającej na ISS.

W skład misji Crew-12 wchodzą rosyjski kosmonauta Andrey Fedyaev, astronauci NASA Jack Hathaway (pilot) i Jessica Meir (dowódca) oraz Sophie Adenot z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Załoga spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około pół roku.

Warto dodać, że Falcon 9 to najczęściej wystrzeliwana rakieta świata. Konstrukcja wzięła udział w 2025 r. w ponad połowie wszystkich misji orbitalnych. Poleciała aż 165 razy.

