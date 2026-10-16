SpaceX: Starship ma startować z Teksasu ponad 450 razy w roku

W skrócie Firma SpaceX złożyła wniosek do FAA o zwiększenie liczby startów rakiety Starship z teksańskiego Starbase do 456 lotów rocznie, podczas gdy obecny limit wynosi 25 operacji.

Ambitny plan rozwoju zakłada realizację startów w dwóch etapach, gdzie pierwsza faza przewiduje 100 startów i 200 lądowań, a druga docelowo 456 lotów oraz 912 lądowań.

SpaceX przygotowuje się do rozpoczęcia startów rakiety Starship z kompleksu 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie, co może nastąpić już w przyszłym roku.

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Starship to wielka rakieta firmy SpaceX, która jest opracowywana od dekady. Do tej pory odbyło się kilkanaście prób lotów konstrukcji, z czego tylko ostatni był testem orbitalnym. Mimo to firma wiąże z tym projektem bardzo ambitne plany.

SpaceX chce wystrzeliwać rakietę Starship z Teksasu ponad 450 razy w roku

SpaceX złożyło wniosek o dopuszczenie aż 456 startów Starshipa z teksańskiego Starbase w ciągu roku. Obecnie firma Elona Muska ma zgodę na maksymalnie 25 lotów z tej placówki.

Stosowny wniosek trafił do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Stanów Zjednoczonych, która już się nim zajmuje. Na obecnym etapie pod uwagę bierze się "zamiar sporządzenia programowego oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, rozpoczęcie okresu konsultacji społecznych oraz zorganizowania spotkań konsultacyjnych dotyczących wniosku firmy SpaceX".

SpaceX bez uzyskania odpowiedniej zgody nie będzie w stanie realizować tak wielu startów wielkiej rakiety Starship. Warto jednak dodać, że ambitny plan został podzielony na etapy i nie zostanie zrealizowany od razu.

W pierwszej fazie SpaceX zakłada do 100 startów rakiety oraz 200 lądowań (po 100 dla boostera Super Heavy i drugiego stopnia). Drugi etap zakłada już 456 lotów i 912 lądowań. FAA w przyszłym miesiącu planuje zorganizować konsultacje społeczne związane z propozycją firmy Elona Muska.

Rakieta Starship wkrótce poleci z Florydy

SpaceX do tej pory przeprowadziło czternaście startów wielkiej rakiety, ale wszystkie z nich odbyły się w teksańskim Starbase. Już wkrótce firma zamierza zacząć wystrzeliwać Starshipa z nowej lokalizacji. Tą jest kompleks 39A znajdujący się w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie, który należy do agencji NASA.

Firma uzyskała zgodę na wykorzystanie maksymalnie trzech stanowisk na Florydzie już kilka lat temu. Od 2021 r. prowadzone są intensywne prace nad przystosowaniem kosmodromu 39A do startów Starshipa, co wymagało m.in. wykorzystania specjalnych materiałów.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Starship zostanie po raz pierwszy wystrzelony ze stanowiska 39A już w przyszłym roku. Najbliższy lot ma odbyć się jeszcze ze Starbase w Teksasie, ale z myślą o kolejnym SpaceX bierze już pod uwagę Florydę.

Pamiętajmy również, że SpaceX planuje zbudować wielki kosmodrom w Luizjanie, co ogłoszono w sierpniu. W tej placówce ma znaleźć się 10 stanowisk startowych dla wielkiej rakiety, co ostatecznie mogłoby pozwolić na nawet 1000 startów w ciągu roku.