SpaceX uziemiło rakiety Falcon 9. Firma bada ostatnie problemy

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Falcon 9 to podstawowa rakiet SpaceX, która nakręca cały biznes firmy należącej do Elona Muska. Niedawno jednak odnotowano poważne problemy z drugim stopniem konstrukcji. Firma zdecydowała się więc na uziemienie rakiety do momentu ustalenia przyczyn anomalii. Do tego czasu Falcon 9 nie poleci w kosmos ani razu.

SpaceX uziemiło rakiety Falcon 9. Firma bada ostatnie problemy.
SpaceX uziemiło rakiety Falcon 9. Firma bada ostatnie problemy.Axiom SpaceINTERIA.PL

SpaceX to gigant prywatnego sektora kosmicznego, którego biznes opiera się w zasadzie na jednej rakiecie. Jest nią oczywiście Falcon 9, czyli konstrukcja wielokrotnego użytku. Tymczasem wystąpiły poważne problemy. Te sprawiły, że firma postanowiła uziemić rakietę do czasu wyjaśnienia.

Rakiety Falcon 9 uziemione przez SpaceX z powodu anomalii

SpaceX zaliczyło fiasko w trakcie ostatniej misji ze Starlinkami. I choć satelity udało się dostarczyć na orbitę okołoziemską, tak drugi stopień spotkał się z "anomalią". To spowodowało, że konstrukcja ulegnie deorbitacji bez kontroli. Jak dobrze pamiętamy, niespełna rok temu skończyło się to tak, że części rakiety spadły na terenie Polski.

Tym razem SpaceX podjęło większe działania prewencyjne i zdecydowało się uziemić wszystkie rakiety Falcon 9. Ile to potrwa? Firma przekazała krótkie oświadczenie.

Zespoły analizują dane, aby ustalić przyczynę i podjąć działania naprawcze przed wznowieniem lotu 
przekazało SpaceX w poście na platformie X.

To oznacza, że loty rakiet Falcon 9 zostaną wznowione dopiero wtedy, gdy firma będzie miała pewność, że nie dojdzie do ponownej sytuacji z początku tego tygodnia. Jest to też o tyle istotne, że na dniach ma odbyć się lot załogowy Crew-12 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na razie nie wiadomo, czy działania podjęte przez SpaceX wpłyną na opóźnienie tej misji.

SpaceX wystrzeliwuje rakiety Falcon 9 coraz częściej

Widowiskowe misje rakiet Falcon 9 nie przyciągają już dziś tak dużej uwagi, jak jeszcze kilka lat temu i w zasadzie spowszedniały. Jednak konstrukcja jest wystrzeliwana w kosmos z coraz większą częstotliwością.

Tylko w 2025 r. SpaceX wystrzeliło własną rakietę aż 165 razy i była to najczęściej używana konstrukcja tego typu na świecie. Dla porównania w zeszłym roku odbyły się 324 loty orbitalne. Udział Falcona 9 przekroczył więc 50 proc.

SpaceX ma jeszcze inną rakietę i jest nią potężniejsza Falcon Heavy, ale ta konstrukcja używana jest rzadko. Obecnie trwają także prace nad Starshipem, którego kolejna wersja będzie jeszcze większa i jej pierwszy próbny lot planowany jest na marzec.

Zobacz również:

NASA przegrała z zimą. Misja Artemis 2 na Księżyc przełożona.
Nauka

Zima wygrała z NASA. Lot na Księżyc opóźniony

Dawid Długosz
Dawid Długosz
Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków© 2026 Associated Press

Najnowsze