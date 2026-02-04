SpaceX to gigant prywatnego sektora kosmicznego, którego biznes opiera się w zasadzie na jednej rakiecie. Jest nią oczywiście Falcon 9, czyli konstrukcja wielokrotnego użytku. Tymczasem wystąpiły poważne problemy. Te sprawiły, że firma postanowiła uziemić rakietę do czasu wyjaśnienia.

Rakiety Falcon 9 uziemione przez SpaceX z powodu anomalii

SpaceX zaliczyło fiasko w trakcie ostatniej misji ze Starlinkami. I choć satelity udało się dostarczyć na orbitę okołoziemską, tak drugi stopień spotkał się z "anomalią". To spowodowało, że konstrukcja ulegnie deorbitacji bez kontroli. Jak dobrze pamiętamy, niespełna rok temu skończyło się to tak, że części rakiety spadły na terenie Polski.

Tym razem SpaceX podjęło większe działania prewencyjne i zdecydowało się uziemić wszystkie rakiety Falcon 9. Ile to potrwa? Firma przekazała krótkie oświadczenie.

Zespoły analizują dane, aby ustalić przyczynę i podjąć działania naprawcze przed wznowieniem lotu

Rozwiń

To oznacza, że loty rakiet Falcon 9 zostaną wznowione dopiero wtedy, gdy firma będzie miała pewność, że nie dojdzie do ponownej sytuacji z początku tego tygodnia. Jest to też o tyle istotne, że na dniach ma odbyć się lot załogowy Crew-12 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na razie nie wiadomo, czy działania podjęte przez SpaceX wpłyną na opóźnienie tej misji.

SpaceX wystrzeliwuje rakiety Falcon 9 coraz częściej

Widowiskowe misje rakiet Falcon 9 nie przyciągają już dziś tak dużej uwagi, jak jeszcze kilka lat temu i w zasadzie spowszedniały. Jednak konstrukcja jest wystrzeliwana w kosmos z coraz większą częstotliwością.

Tylko w 2025 r. SpaceX wystrzeliło własną rakietę aż 165 razy i była to najczęściej używana konstrukcja tego typu na świecie. Dla porównania w zeszłym roku odbyły się 324 loty orbitalne. Udział Falcona 9 przekroczył więc 50 proc.

SpaceX ma jeszcze inną rakietę i jest nią potężniejsza Falcon Heavy, ale ta konstrukcja używana jest rzadko. Obecnie trwają także prace nad Starshipem, którego kolejna wersja będzie jeszcze większa i jej pierwszy próbny lot planowany jest na marzec.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press