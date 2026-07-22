SpaceX wysyła na orbitę drona do naprawy satelitów

W skrócie SpaceX wystrzeliło rakietą Falcon 9 misję MRV-MEP, której celem jest serwisowanie i wydłużanie żywotności satelitów znajdujących się na orbicie geostacjonarnej.

Dron kosmiczny MRV posiada dwa trzymetrowe robotyczne ramiona, służące do montażu kapsuł MEP na satelitach klientów, co pozwala na dodatkowe lata pracy tych urządzeń.

Misja wprowadza pierwszy standard interfejsu tankowania zatwierdzony przez Siły Kosmiczne USA, co otwiera nowe możliwości w zakresie serwisowania statków na orbicie.

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Na orbicie okołoziemskiej jest coraz więcej satelitów. Dlatego coraz częściej szuka się sposobów związanych z ich serwisowaniem. SpaceX wystrzeliło w kosmos misję MRV-MEP, która jest ambitnym krokiem do realizacji tego celu.

SpaceX wystrzeliło misję MRV-MEP rakietą Falcon 9

Start odbył się we wtorek i SpaceX zrealizowało go z użyciem rakiety Falcon 9, którą wystrzelono z przylądka Canaveral na Florydzie. Misja o nazwie MRV-MEP jest skrótem od "Mission Robotic Vehicle" oraz "Mission Extension Pods". W tym drugim przypadku mamy do czynienia z trzema statkami, które będą zarządzane przez SpaceLogistics zależne od giganta Northrop Grumman.

Celem misji MRV-MEP jest orbita geostacjonarna (GEO) 35786 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Na tej wysokości prędkość orbitalna odpowiada prędkości obrotu naszej planety, co pozwala statkom kosmicznym na ciągłe unoszenie.

Z tego powodu orbita geostacjonarna jest często wykorzystywana przez satelity pogodowe, komunikacyjne czy szpiegowskie. Celem misji MRV-MEP jest próba wydłużenia żywotności tego typu statków.

MRV to dron kosmiczny wyposażony w dwa robotyczne ramiona

Ważnym elementem nowej misji jest dron kosmiczny MRV, który został zbudowany przez U.S. Naval Research Laboratory. Pojazd wyposażono w dwa robotyczne ramiona o długości około 3 metrów, które zostaną użyte do przymocowania MEP-ów do trzech różnych satelitów.

Po zainstalowaniu, MEP wykorzystuje napęd elektryczny do kontroli orbity i rozładowywania pędu satelity klienckiego

Northrop Grumman twierdzi, że jeden MEP jest w stanie wydłużyć żywotność typowego satelity o masie około 2000 kilogramów nawet do ośmiu lat. MRV ma też inne przeznaczenia i tu wymienia się "przemieszczanie, inspekcję, naprawianie i modernizowanie statków kosmicznych na orbicie".

Firma wyjaśnia, że MRV ma również pasywny moduł tankowania (PRM) i jest to "pierwszy standard interfejsu tankowania zatwierdzony przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, który umożliwia tankowanie na orbicie". Oferuje to nowe i bezprecedensowe możliwości z zakresu przyszłego serwisowania satelitów.



