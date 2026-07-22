SpaceX wysyła na orbitę drona do naprawy satelitów

W skrócie
- SpaceX wystrzeliło rakietą Falcon 9 misję MRV-MEP, której celem jest serwisowanie i wydłużanie żywotności satelitów znajdujących się na orbicie geostacjonarnej.
- Dron kosmiczny MRV posiada dwa trzymetrowe robotyczne ramiona, służące do montażu kapsuł MEP na satelitach klientów, co pozwala na dodatkowe lata pracy tych urządzeń.
- Misja wprowadza pierwszy standard interfejsu tankowania zatwierdzony przez Siły Kosmiczne USA, co otwiera nowe możliwości w zakresie serwisowania statków na orbicie.
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Na orbicie okołoziemskiej jest coraz więcej satelitów. Dlatego coraz częściej szuka się sposobów związanych z ich serwisowaniem. SpaceX wystrzeliło w kosmos misję MRV-MEP, która jest ambitnym krokiem do realizacji tego celu.
SpaceX wystrzeliło misję MRV-MEP rakietą Falcon 9
Start odbył się we wtorek i SpaceX zrealizowało go z użyciem rakiety Falcon 9, którą wystrzelono z przylądka Canaveral na Florydzie. Misja o nazwie MRV-MEP jest skrótem od "Mission Robotic Vehicle" oraz "Mission Extension Pods". W tym drugim przypadku mamy do czynienia z trzema statkami, które będą zarządzane przez SpaceLogistics zależne od giganta Northrop Grumman.
Celem misji MRV-MEP jest orbita geostacjonarna (GEO) 35786 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Na tej wysokości prędkość orbitalna odpowiada prędkości obrotu naszej planety, co pozwala statkom kosmicznym na ciągłe unoszenie.
Z tego powodu orbita geostacjonarna jest często wykorzystywana przez satelity pogodowe, komunikacyjne czy szpiegowskie. Celem misji MRV-MEP jest próba wydłużenia żywotności tego typu statków.
MRV to dron kosmiczny wyposażony w dwa robotyczne ramiona
Ważnym elementem nowej misji jest dron kosmiczny MRV, który został zbudowany przez U.S. Naval Research Laboratory. Pojazd wyposażono w dwa robotyczne ramiona o długości około 3 metrów, które zostaną użyte do przymocowania MEP-ów do trzech różnych satelitów.
Po zainstalowaniu, MEP wykorzystuje napęd elektryczny do kontroli orbity i rozładowywania pędu satelity klienckiego
Northrop Grumman twierdzi, że jeden MEP jest w stanie wydłużyć żywotność typowego satelity o masie około 2000 kilogramów nawet do ośmiu lat. MRV ma też inne przeznaczenia i tu wymienia się "przemieszczanie, inspekcję, naprawianie i modernizowanie statków kosmicznych na orbicie".
Firma wyjaśnia, że MRV ma również pasywny moduł tankowania (PRM) i jest to "pierwszy standard interfejsu tankowania zatwierdzony przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, który umożliwia tankowanie na orbicie". Oferuje to nowe i bezprecedensowe możliwości z zakresu przyszłego serwisowania satelitów.