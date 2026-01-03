SpaceX to gigant branży kosmicznej, który od kilku lat odpowiada za realizację największej liczby misji orbitalnych na świecie. Nie inaczej było w całym 2025 r., gdy przy okazji firma Elona Muska pobiła swój poprzedni rekord. To już siódma taka sytuacja z rzędu.

Nowy rekord SpaceX i 165 startów rakiety Falcon 9 w 2025 roku

SpaceX w całym 2025 r. zrealizowało aż 165 lotów orbitalnych, gdzie wykorzystano rakiety wielokrotnego użytku Falcon 9. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Dla porównania w 2020 r. było to 25 misji, 31 w 2021 r., 61 w 2022 r., 96 w 2023 r. oraz 134 w 2024 r. Z roku na rok jest ich coraz więcej.

Misje orbitalne zrealizowane przez SpaceX w 2025 r. odpowiadały za około 85 proc. wszystkich startów rakiet w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku ani razu nie wystrzelono w kosmos konstrukcji Falcon Heavy, który ostatni raz poleciał w październiku 2024 r.

Warto dodać, że prawie wszystkie boostery rakiety Falcon 9 wystrzelone w zeszłym roku udało się odzyskać. Wyjątkiem były trzy misje. Dwie z nich odbyły się w styczniu i październiku. Polegały na wyniesieniu na orbitę ciężkich satelitów komunikacyjnych Spainsat NG. Boostery nie pomieściły na tyle dużo paliwa, aby można je było odzyskać. Natomiast trzeci pierwszy stopień uległ uszkodzeniu po misji ze Starlinkami w marcu.

SpaceX robi postępy nad rakietą Starship i ma inne sukcesy

Rok 2025 był również bardzo ważny dla SpaceX pod kątem postępów pracy nad wielką rakietą Starship. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Elona Muska przeprowadziła pięć prób orbitalnych konstrukcji, które były mniej lub bardziej udane. Ostatnie dwa loty zakończyły się jednak ogromnym sukcesem.

W 2026 r. SpaceX planuje przyspieszyć prace nad Starshipem. W planach jest próba lądowania drugiego stopnia, czego na razie nie udało się dokonać. Z czasem powinna zostać także przeprowadzona próba tankowania na orbicie. Bez tego statek nie poleci w odleglejsze zakątki kosmosu.

Ponadto SpaceX w ciągu 2025 r. wystrzeliło w kosmos ponad 3 tys. satelitów Starlink. Cała konstelacja liczy obecnie ponad 9 tys. aktywnych statków. W zeszłym roku firma świętowała także 500 start oraz lądowanie używanego boostera Falcona 9. Przy okazji udało się pobić rekord pod względem wykorzystania jednego stopnia. Użyto go 32 razy.

