Spektakularna operacja na zaporze Xiaolangdi

Zapora Xiaolangdi to potężna konstrukcja hydrotechniczna wybudowana w pobliżu Luoyang w prowincji Henan w Chinach, spiętrzająca wody Rzeki Żółtej (Huang He). Zapora ta ma 154 m wysokości i 1317 m długości w koronie. Instalacja ta służy do kontroli powodzi, chroniąc okoliczne tereny przed wylewaniem Rzeki Żółtej oraz produkcji energii elektrycznej (zainstalowana moc elektrowni wynosi ok. 1836 MW).

Ponieważ Rzeka Żółta niesie ogromne ilości osadów, bez regularnego usuwania osadów zbiornik szybko ulegałby zamuleniu, tracąc pojemność retencyjną i zdolność do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego co roku przeprowadza się spektakularnie wyglądającą operację regulacji przepływu i wypłukiwania osadów. Niedawno zakończono taką akcję, a w sieci pojawiły się nagrania ukazujące masy wody.

"Uwolnienie białego smoka" w Chinach

Chińskie instytucje państwowe podają, że zapora Xiaolangdi to kluczowy projekt w systemie kontroli powodzi i regulacji gospodarki wodno-sedymentacyjnej w środkowym i dolnym biegu Rzeki Żółtej. Kontroluje bowiem 91,2 proc. spływu wody i prawie 100 proc. transportu osadów. Każdego roku, przed nadejściem głównego sezonu powodziowego, przeprowadza się tego typu akcję oczyszczania.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały filmowe z tegorocznego "uwolnienia białego smoka" - jak określiła widok po otwarciu śluz odprowadzających osady jedna z ambasad Chińskiej Republiki Ludowej.

- Zapora Xiaolangdi na Rzece Żółtej uwalnia "białego smoka" o natężeniu 2600 metrów sześciennych na sekundę, aby zepchnąć w dół rzeki ponad 100 mln ton osadów! - informowano.

2600 m³/s odnosi się do wczesnego etapu tegorocznej operacji - maksymalny zrzut podczas całej akcji był znacznie większy, wg. doniesień chińskich mediów wyniósł 4990 m³/s. Szybko zrzucane masy wody i osadów przybrały brązowe zabarwienie. Całą inicjatywę koordynowała Komisja Ochrony Rzeki Żółtej.

Rzeka Żółta i ogromne ilości osadów. Padł rekord

Taki proceder jest przeprowadzany każdego roku i trwa około trzech tygodni - w tym roku zajął 19 dni. Chiński serwis "Bastille Post" po zakończeniu akcji opublikował więcej danych:

- Ta runda działań regulujących poziom wody i osadów pozwoliła osiągnąć wiele celów, w tym opróżnienie zbiorników w ramach ochrony przeciwpowodziowej, usunięcie osadów ze zbiorników oraz uzupełnienie zasobów wodnych na potrzeby ekologiczne. Poziomy wody we wszystkich sześciu zbiornikach objętych operacją, takich jak Xiaolangdi, Sanmenxia i Wanjiazhai, zostały obniżone poniżej poziomu przeciwpowodziowego, co pozwoliło uwolnić łączną pojemność magazynową wynoszącą 4,172 mld m³. Ilość osadów wypłukanych ze zbiornika Xiaolangdi wyniosła 179 mln ton, co stanowi rekordowy wynik wśród wszystkich poprzednich operacji przeprowadzonych w tym samym okresie. Osiągnięto niezwykłe wyniki w zakresie ochrony środowiska. W trakcie procederu 165 milionów m³ wody zostało skierowanych do terenów podmokłych delty ujścia Rzeki Żółtej - powiedział Zhang Bingduo, dyrektor działu planowania w biurze ds. zapobiegania powodziom i suszom przy Komisji Ochrony Żółtej Rzeki podlegającej Ministerstwu Zasobów Wodnych.



