Jak działa antena pokojowa do telewizji naziemnej i kiedy warto ją kupić?

Antena pokojowa to urządzenie montowane w środku mieszkania. Umożliwia odbiór sygnału z najbliższego nadajnika naziemnego, który następnie jest przesyłany do tunera w telewizorze. W ten sposób istnieje możliwość odbioru bezpłatnych programów w ramach Darmowej Telewizji Naziemnej. Mowa tutaj między innymi o TVP 1, TVP 2, Polsacie czy TVN-ie.

Antenę pokojową warto kupić, gdy znajdujemy się nieopodal nadajnika (najlepiej do około 15 km), a także wówczas, kiedy pomiędzy nami, a wspomnianym nadajnikiem nie ma zbyt dużych przeszkód. W przeciwnym razie, sygnał może być zbyt słaby - wtedy lepiej sprawdzi się antena zewnętrzna.

Mocna antena pokojowa do telewizji naziemnej. Na jakie parametry zwrócić uwagę?

Decydując się na zakup anteny pokojowej do telewizji naziemnej, warto zwrócić uwagę na pewne kluczowe parametry. Ważny okazuje się między innymi zakres częstotliwości. Antena powinna obsługiwać zarówno pasmo VHF, jak i UHF - w ten sposób urządzenie będzie bezproblemowo odbierać sygnał multipleksów wchodzących w skład Darmowej Telewizji Naziemnej. Co istotne, jeśli słuchamy radia, to wówczas warto sprawdzić, czy dane urządzenie odbiera również fale radiowe (FM, DAB+ i DAB).

Istotnym parametrem okazuje się również zysk energetyczny (wyrażony w dB), który w uproszczeniu określa to, jak skutecznie antena odbiera dany sygnał. Im wyższa wartość, tym antena przekaże do telewizora silniejszy sygnał.

Gdzie ustawić antenę pokojową w mieszkaniu, aby złapać darmowe kanały DVB-T2 w HD?

Żeby móc cieszyć się darmowymi kanałami TVB-T2 w HD, antenę pokojową musimy odpowiednio ustawić. Najpierw warto sprawdzić położenie najbliższego nadajnika. Możemy to zrobić za pomocą udostępnianej przez firmę Emitel mapy Emimaps. Następnie należy umieścić antenę przy oknie skierowanym w stronę nadajnika.

Po usytuowaniu anteny, trzeba włączyć skanowanie programów. W razie konieczności, jeśli jakość nie jest zadowalająca, możemy zmienić pozycję anteny. Co istotne - urządzenie warto postawić na lekkim podwyższeniu. Lepiej również unikać chowania go za innymi przedmiotami, które mogłyby przyczynić się do blokowania sygnału.





