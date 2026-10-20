Spis treści: Spotify ograniczy współdzielenie kont w pakiecie Family Brak weryfikacji konta w Spotify oznacza blokadę na rok

Jako pierwszy za współdzielenie kont wziął się Netflix, który dosyć skutecznie ograniczył proceder. W ślad za nim poszli inni giganci rynku streamingowego. Teraz za podobne praktyki bierze się Spotify, którego plan Family jest często do tego wykorzystywany.

Spotify ograniczy współdzielenie kont w pakiecie Family

Spotify Family to subskrypcja kosztująca w Polsce 45,99 złotych/miesiąc. W ten sposób dostęp do pakietu Premium dostaje maksymalnie sześć osób. Nie dziwi więc, że opcja jest najczęściej wykorzystywana do współdzielenia kont. Wszak jedna osoba pokrywa wtedy wydatek na poziomie kilku złotych.

Szwedzi oczywiście zdają sobie sprawę z tego typu praktyk i planują zaradzić. W jaki sposób? Użytkowników planu Family czeka weryfikacja, której celem jest potwierdzenie tożsamości oraz przynależności do danej "rodziny". Ma to odbywać się z użyciem specjalnych kodów QR, które trzeba zeskanować na telefonie. Czy da się to obejść?

Próba obejścia takiej weryfikacji może być bardzo trudna. Co prawda użytkownik ma na to aż siedem dni od otrzymania komunikatu, ale same kody QR generowane są na nowe co kilka sekund. Dlatego ten aktualny trudno będzie przesłać w wiadomości do innej osoby z "rodziny".

Brak weryfikacji konta w Spotify oznacza blokadę na rok

Spotify podchodzi do nowego systemu dosyć rygorystycznie. Jeśli użytkownik nie dokona weryfikacji w ciągu wspomnianych siedmiu dni, to jego konto zostanie zablokowane na 12 miesięcy. Ponadto w tym okresie będzie mógł tylko zdecydować się na opłacenie pakietu indywidualnego.

Oczywiście sam proces budzi wątpliwości. Zwłaszcza wśród członków prawdziwych rodzin, gdzie jeden z domowników może przebywać daleko poza domem, bo na przykład jest studentem.

Szwedzki gigant próbował już ograniczyć współdzielenie kont w przeszłości. Na przykład poprzez system oparty na lokalizacji. Tego typu praktyki próbowano wprowadzić m.in. w Niemczech, ale pomysł szybko spotkał się z dużą krytyką.



