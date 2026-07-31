Spotify dostaje dwie nowe funkcje. Wśród nich tryb biegania

W skrócie Spotify wprowadziło tryb biegania oparty na sztucznej inteligencji, który dostosowuje playlisty do tempa i preferencji użytkownika.

Nowa funkcja biegowa oferuje 25 presetów oraz wskazówki treningowe, a obecnie jest dostępna tylko dla subskrybentów Premium w wybranych krajach.

Wprowadzono możliwość dodawania osobistych notatek do utworów, z której mogą korzystać wszyscy użytkownicy powyżej 16. roku życia, niezależnie od planu subskrypcji.

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Spotify to popularna aplikacja muzyczna, która ma setki mln użytkowników na całym świecie. Szwedzi cały czas szukają nowych funkcji, które sprawią, że korzystanie z platformy będzie jeszcze przyjemniejsze. Gigant właśnie ogłosił dwie nowości.

Aplikacja Spotify dostaje tryb biegania

Pierwszą z nowości w popularnej aplikacji jest tryb biegania. Jak nietrudno się domyślić, to nowość stworzona z myślą o użytkownikach aktywnych fizycznie. Jak to działa?

Tryb biegania to nowa funkcja Spotify, której działanie oparto na sztucznej inteligencji. Specjalne algorytmy AI przekształcają playlisty w specjalne sekcje biegowe dostosowane do preferencji muzycznych użytkownika czy tempa.

Dostęp do trybu odbywa się z poziomu centrum fitnessu, gdzie należy wskazać jeden z 25 dobranych presetów do biegania. Następnie wybór można spersonalizować, na przykład poprzez dobranie rodzaju treningu, czasu trwania aktywności czy rodzaju muzyki.

Przy okazji Spotify dla nowej funkcji przygotowało wskazówki treningowe dostępne w języku angielskim. Tryb biegania dostępny jest na razie tylko dla subskrybentów planu Premium i w aplikacji na iOS w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii oraz Szwecji. Z czasem dostępność zostanie rozszerzona o kolejne urządzenia i rynki.

Druga z nowości w aplikacji Spotify to notatki użytkowników

Użytkownicy aplikacji Spotify dostają jeszcze jedną nowość i tym razem opartą na osobistym charakterze, a nie algorytmach AI. Tą funkcją są notatki użytkownika, które można dodawać do poszczególnych utworów.

Zasada działania nowej funkcji jest bardzo prosta. Z menu trójkropka przy danym utworze trzeba wskazać tylko opcję Dodaj notatkę. Następnie można nanieść osobiste adnotacje.

Nowość jest dostępna w aplikacji Spotify dla użytkowników, którzy ukończyli 16. rok życia. W tym przypadku do działania nie jest wymagany abonament Premium. Opcja jest dostępna także dla użytkowników słuchających muzyki bez opłat z reklamami.



