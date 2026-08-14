Spotify jak YouTube Premium. Teledyski obejrzysz w trybie offline

W skrócie Spotify planuje wprowadzić możliwość pobierania teledysków do pamięci urządzenia, co pozwoli na ich oglądanie w trybie offline bez aktywnego połączenia z internetem.

Analiza kodu źródłowego aplikacji w wersji 9.1.76.1111 ujawniła prace nad funkcjami pobierania plików wideo oraz zarządzania nimi przez usuwanie zapisanych elementów.

Nowa funkcja prawdopodobnie będzie dostępna tylko dla subskrybentów pakietu Spotify Premium, podobnie jak obecne możliwości pobierania muzyki do odtwarzania bez internetu.

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Spotify to popularna aplikacja muzyczna, która ciągle wzbogacana jest w nowe funkcje. Platforma wprowadziła teledyski w 2024 r. Na razie jednak można je oglądać jedynie podczas aktywnego połączenia z internetem. Wygląda na to, że wkrótce pojawi się dodatkowa możliwość.

Spotify dostanie tryb offline dla teledysków jak z YouTube Premium

YouTube Premium pozwala oglądać wideo w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem. W tym celu trzeba tylko wcześniej zapisywać filmy w pamięci urządzenia. Podobne rozwiązanie wkrótce powinno pojawić się w aplikacji Spotify i będzie dedykowane teledyskom. Skąd to wiemy?

Rąbka tajemnicy na temat planów szwedzkiego giganta uchyla kod źródłowy aplikacji z numerkiem 9.1.76.1111, który został prześwietlony przez serwis Android Authority. Ta doszukała się tam całkiem ciekawych zapisków.

We wspomnianym kodzie znajdują się referencje do dwóch nowych funkcji. Pierwszą jest "pobierz wideo". Drugą "usuń ten plik". To oznacza, że użytkownicy Spotify wkrótce przy poszczególnych teledyskach powinni znaleźć skrót pozwalający pobrać wideo na pamięć urządzenia. Druga opcja wskazuje na możliwość zarządzania ściągniętymi elementami.

Nowa funkcja ze Spotify zapewne tylko w pakiecie Premium

Dokładne szczegóły działania tej funkcji nie są na razie znane. Zapiski w kodzie wskazują na to, że obecnie odbywają się prace mające na celu doprowadzić do ostatecznej implementacji takiego rozwiązania. Terminów jednak nie ma.

Można jednak się domyślać, że nowa funkcja będzie wymagała płatnego planu Spotify Premium. Możliwość zapisywania muzyki w trybie offline nie ma w darmowej wersji z reklamami. Z teledyskami zapewne będzie podobnie.

Użytkownicy korzystający z darmowej wersji Spotify mogą obecnie pobierać tylko podcasty. Można się domyślać, że nowa funkcja zostanie oficjalnie ogłoszona w nadchodzących tygodniach. Być może wcześniej Szwedzi uruchomią program pilotażowy tego rozwiązania, który poprzedzi ostateczne wdrożenie i najpierw będą chcieli uzyskać opinie.



