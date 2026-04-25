Spotify ma 20 lat. Czego najczęściej słuchano w platformie?

Dawid Długosz

Spotify świętuje 20 lat. Usługa muzyczna powstała dwie dekady temu i doprowadziła do rewolucji w całej branży. Dziś już mało kto wyobraża sobie muzykę bez streamingu. Spotify odegrało ogromną rolę w tych zmianach. Szwedzi z okazji 20. urodzin pochwalili się najczęściej słuchaną w platformie muzyką oraz podcastami.

Rynek muzyczny przez ostatnie 20 lat zmienił się nie do poznania. Ogromną rolę w procesie ewolucji tej branży odegrało Spotify, które w tym tygodniu obchodzi okrągłe urodziny. Z tej okazji Szwedzi udostępnili kilka list top wszech czasów.

Najczęściej słuchana muzyka i podcasty w całej historii Spotify

Z okazji 20. urodzin Spotify udostępniło listy z najchętniej słuchaną muzyką oraz podcastami i audiobookami. Zestawienia top w całej historii platformy prezentują się następująco.

Najczęściej streamowani artyści na Spotify:

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD

Najczęściej odtwarzane albumy w serwisie Spotify:

  1. 'Un Verano Sin Ti' - Bad Bunny
  2. 'Starboy' - The Weeknd
  3. '÷ (Deluxe)' - Ed Sheeran
  4. 'SOUR' - Olivia Rodrigo
  5. 'After Hours' - The Weeknd
  6. 'SOS' - SZA
  7. 'Hollywood's Bleeding' - Post Malone
  8. 'Lover' - Taylor Swift
  9. 'AM' - Arctic Monkeys
  10. 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?' - Billie Eilish
  11. 'Future Nostalgia' - Dua Lipa
  12. 'beerbongs & bentleys' - Post Malone
  13. '?' - XXXTENTACION
  14. 'MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)' - KAROL G
  15. 'YHLQMDLG' - Bad Bunny
  16. 'Doo-Wops & Hooligans' - Bruno Mars
  17. 'Views' - Drake
  18. 'Midnights' - Taylor Swift
  19. 'Scorpion' - Drake
  20. 'Beauty Behind The Madness' - The Weeknd

Najczęściej odtwarzane utwory w serwisie Spotify:

  1. "Blinding Lights" - The Weeknd
  2. "Shape of You" - Ed Sheera
  3. "Sweater Weather" - The Neighbourhood
  4. "Starboy" - The Weeknd, Daft Punk
  5. "As It Was" - Harry Styles
  6. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
  7. "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse" - Post Malone, Swae Lee
  8. "One Dance" - Drake, Wizkid, Kyla
  9. "Perfect" - Ed Sheeran
  10. "STAY (with Justin Bieber)" - The Kid LAROI, Justin Bieber
  11. "Believer" - Imagine Dragons
  12. "I Wanna Be Yours" - Arctic Monkeys
  13. "Heat Waves" - Glass Animals
  14. "lovely (with Khalid)" - Billie Eilish, Khalid
  15. "Yellow" - Coldplay
  16. "The Night We Met" - Lord Huron
  17. "Closer" - The Chainsmokers, Halsey
  18. "BIRDS OF A FEATHER" - Billie Eilish
  19. "Riptide" - Vance Joy
  20. "Die With A Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

Najczęściej odtwarzane podcasty na Spotify:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. Gemischtes Hack
  3. Crime Junkie
  4. Armchair Expert with Dax Shepard
  5. Last Podcast On The Left
  6. The Daily
  7. Fest & Flauschig
  8. Morbid
  9. My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  10. Relatos de la Noche
  11. Call Her Daddy
  12. Não Inviabilize
  13. Pardon My Take
  14. Distractible
  15. La Cotorrisa
  16. Dateline NBC
  17. Mordlust
  18. Baywatch Berlin
  19. Hobbylos
  20. Killer Stories with Harvey Guillén

Najczęściej odtwarzane audiobooki w Spotify Premium:

  1. "A Court of Thorns and Roses" - Sarah J. Maas
  2. "The Fellowship of the Ring" - J.R.R. Tolkien
  3. "Fourth Wing" - Rebecca Yarros
  4. "I'm Glad My Mom Died" - Jennette McCurdy
  5. "A Court of Mist and Fury" - Sarah J. Maas
  6. "Lights Out" - Ted Koppel
  7. "A Court of Wings and Ruin" - Sarah J. Maas
  8. "The 48 Laws of Power" - Robert Greene
  9. "The Housemaid" - Freida McFadden
  10. "Iron Flame" - Rebecca Yarros
  11. "The Woman in Me" - Britney Spears
  12. "A Game of Thrones" - George R.R. Martin
  13. "Icebreaker" - Hannah Grace
  14. "It Ends with Us" - Colleen Hoover
  15. "The Seven Husbands of Evelyn Hugo" - Taylor Jenkins Reid
  16. "A Court of Silver Flames" - Sarah J. Maas
  17. "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" - Mark Manson
  18. "The Boyfriend" - Freida McFadden
  19. "Sapiens" - Yuval Noah Harari
  20. "Funny Story' - Emily Henry

Spotify przez 20 lat zmieniło branżę muzyczną nie do poznania

Spotify powstało 23 kwietnia 2006 r. Firma została założona przez Daniela Eka i Martina Lorentzona. Jej model biznesowy spotykał się z różną krytyką oraz oporami ze strony artystów. Branża muzyczna przez ostatnie dwie dekady przeszła ogromne zmiany i musiała dostosować się do nowych realiów, co nie zawsze było proste.

Dziś Spotify działa na ponad 180 rynkach i oferuje własne usługi w ramach modelu freemium. Podstawowy dostęp oferowany jest za darmo, ale dodatkowe opcje i funkcjonalności wiążą się z opłatami na zasadzie cyklicznych subskrypcji.

Spotify przez lata urosło do miana największej usługi muzycznej na świecie. Baza użytkowników platformy przekroczyła już liczbę 750 mln użytkowników. Około 290 mln z nich to płatni subskrybenci planu Premium. Największym rynkiem jest Europa z ponad 100 mln użytkowników.

Rynkowy udział Spotify w branży streamingu muzyki szacuje się na około 32 proc. Pod tym względem Szwedzi są liderami i wyprzedzają konkurencję, w tym Apple Music.

Zobacz również:

Ile trzeba zapłacić za wszystkie serwisy streamingowe?
Internet

Ile kosztują streamingi w 2026 roku? Sprawdź, czy stać cię na wszystkie

Ilona Dobijańska
Ilona Dobijańska
Generacja Z - konsumenci nowego formatuINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze