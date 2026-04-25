Spotify ma 20 lat. Czego najczęściej słuchano w platformie?
Spotify świętuje 20 lat. Usługa muzyczna powstała dwie dekady temu i doprowadziła do rewolucji w całej branży. Dziś już mało kto wyobraża sobie muzykę bez streamingu. Spotify odegrało ogromną rolę w tych zmianach. Szwedzi z okazji 20. urodzin pochwalili się najczęściej słuchaną w platformie muzyką oraz podcastami.
Rynek muzyczny przez ostatnie 20 lat zmienił się nie do poznania. Ogromną rolę w procesie ewolucji tej branży odegrało Spotify, które w tym tygodniu obchodzi okrągłe urodziny. Z tej okazji Szwedzi udostępnili kilka list top wszech czasów.
Najczęściej słuchana muzyka i podcasty w całej historii Spotify
Z okazji 20. urodzin Spotify udostępniło listy z najchętniej słuchaną muzyką oraz podcastami i audiobookami. Zestawienia top w całej historii platformy prezentują się następująco.
Najczęściej streamowani artyści na Spotify:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
Najczęściej odtwarzane albumy w serwisie Spotify:
- 'Un Verano Sin Ti' - Bad Bunny
- 'Starboy' - The Weeknd
- '÷ (Deluxe)' - Ed Sheeran
- 'SOUR' - Olivia Rodrigo
- 'After Hours' - The Weeknd
- 'SOS' - SZA
- 'Hollywood's Bleeding' - Post Malone
- 'Lover' - Taylor Swift
- 'AM' - Arctic Monkeys
- 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?' - Billie Eilish
- 'Future Nostalgia' - Dua Lipa
- 'beerbongs & bentleys' - Post Malone
- '?' - XXXTENTACION
- 'MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)' - KAROL G
- 'YHLQMDLG' - Bad Bunny
- 'Doo-Wops & Hooligans' - Bruno Mars
- 'Views' - Drake
- 'Midnights' - Taylor Swift
- 'Scorpion' - Drake
- 'Beauty Behind The Madness' - The Weeknd
Najczęściej odtwarzane utwory w serwisie Spotify:
- "Blinding Lights" - The Weeknd
- "Shape of You" - Ed Sheera
- "Sweater Weather" - The Neighbourhood
- "Starboy" - The Weeknd, Daft Punk
- "As It Was" - Harry Styles
- "Someone You Loved" - Lewis Capaldi
- "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse" - Post Malone, Swae Lee
- "One Dance" - Drake, Wizkid, Kyla
- "Perfect" - Ed Sheeran
- "STAY (with Justin Bieber)" - The Kid LAROI, Justin Bieber
- "Believer" - Imagine Dragons
- "I Wanna Be Yours" - Arctic Monkeys
- "Heat Waves" - Glass Animals
- "lovely (with Khalid)" - Billie Eilish, Khalid
- "Yellow" - Coldplay
- "The Night We Met" - Lord Huron
- "Closer" - The Chainsmokers, Halsey
- "BIRDS OF A FEATHER" - Billie Eilish
- "Riptide" - Vance Joy
- "Die With A Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars
Najczęściej odtwarzane podcasty na Spotify:
- The Joe Rogan Experience
- Gemischtes Hack
- Crime Junkie
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- The Daily
- Fest & Flauschig
- Morbid
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Relatos de la Noche
- Call Her Daddy
- Não Inviabilize
- Pardon My Take
- Distractible
- La Cotorrisa
- Dateline NBC
- Mordlust
- Baywatch Berlin
- Hobbylos
- Killer Stories with Harvey Guillén
Najczęściej odtwarzane audiobooki w Spotify Premium:
- "A Court of Thorns and Roses" - Sarah J. Maas
- "The Fellowship of the Ring" - J.R.R. Tolkien
- "Fourth Wing" - Rebecca Yarros
- "I'm Glad My Mom Died" - Jennette McCurdy
- "A Court of Mist and Fury" - Sarah J. Maas
- "Lights Out" - Ted Koppel
- "A Court of Wings and Ruin" - Sarah J. Maas
- "The 48 Laws of Power" - Robert Greene
- "The Housemaid" - Freida McFadden
- "Iron Flame" - Rebecca Yarros
- "The Woman in Me" - Britney Spears
- "A Game of Thrones" - George R.R. Martin
- "Icebreaker" - Hannah Grace
- "It Ends with Us" - Colleen Hoover
- "The Seven Husbands of Evelyn Hugo" - Taylor Jenkins Reid
- "A Court of Silver Flames" - Sarah J. Maas
- "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" - Mark Manson
- "The Boyfriend" - Freida McFadden
- "Sapiens" - Yuval Noah Harari
- "Funny Story' - Emily Henry
Spotify przez 20 lat zmieniło branżę muzyczną nie do poznania
Spotify powstało 23 kwietnia 2006 r. Firma została założona przez Daniela Eka i Martina Lorentzona. Jej model biznesowy spotykał się z różną krytyką oraz oporami ze strony artystów. Branża muzyczna przez ostatnie dwie dekady przeszła ogromne zmiany i musiała dostosować się do nowych realiów, co nie zawsze było proste.
Dziś Spotify działa na ponad 180 rynkach i oferuje własne usługi w ramach modelu freemium. Podstawowy dostęp oferowany jest za darmo, ale dodatkowe opcje i funkcjonalności wiążą się z opłatami na zasadzie cyklicznych subskrypcji.
Spotify przez lata urosło do miana największej usługi muzycznej na świecie. Baza użytkowników platformy przekroczyła już liczbę 750 mln użytkowników. Około 290 mln z nich to płatni subskrybenci planu Premium. Największym rynkiem jest Europa z ponad 100 mln użytkowników.
Rynkowy udział Spotify w branży streamingu muzyki szacuje się na około 32 proc. Pod tym względem Szwedzi są liderami i wyprzedzają konkurencję, w tym Apple Music.