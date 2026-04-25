Rynek muzyczny przez ostatnie 20 lat zmienił się nie do poznania. Ogromną rolę w procesie ewolucji tej branży odegrało Spotify, które w tym tygodniu obchodzi okrągłe urodziny. Z tej okazji Szwedzi udostępnili kilka list top wszech czasów.

Najczęściej słuchana muzyka i podcasty w całej historii Spotify

Z okazji 20. urodzin Spotify udostępniło listy z najchętniej słuchaną muzyką oraz podcastami i audiobookami. Zestawienia top w całej historii platformy prezentują się następująco.

Najczęściej streamowani artyści na Spotify:

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD

Najczęściej odtwarzane albumy w serwisie Spotify:

'Un Verano Sin Ti' - Bad Bunny 'Starboy' - The Weeknd '÷ (Deluxe)' - Ed Sheeran 'SOUR' - Olivia Rodrigo 'After Hours' - The Weeknd 'SOS' - SZA 'Hollywood's Bleeding' - Post Malone 'Lover' - Taylor Swift 'AM' - Arctic Monkeys 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?' - Billie Eilish 'Future Nostalgia' - Dua Lipa 'beerbongs & bentleys' - Post Malone '?' - XXXTENTACION 'MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)' - KAROL G 'YHLQMDLG' - Bad Bunny 'Doo-Wops & Hooligans' - Bruno Mars 'Views' - Drake 'Midnights' - Taylor Swift 'Scorpion' - Drake 'Beauty Behind The Madness' - The Weeknd

Najczęściej odtwarzane utwory w serwisie Spotify:

"Blinding Lights" - The Weeknd "Shape of You" - Ed Sheera "Sweater Weather" - The Neighbourhood "Starboy" - The Weeknd, Daft Punk "As It Was" - Harry Styles "Someone You Loved" - Lewis Capaldi "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse" - Post Malone, Swae Lee "One Dance" - Drake, Wizkid, Kyla "Perfect" - Ed Sheeran "STAY (with Justin Bieber)" - The Kid LAROI, Justin Bieber "Believer" - Imagine Dragons "I Wanna Be Yours" - Arctic Monkeys "Heat Waves" - Glass Animals "lovely (with Khalid)" - Billie Eilish, Khalid "Yellow" - Coldplay "The Night We Met" - Lord Huron "Closer" - The Chainsmokers, Halsey "BIRDS OF A FEATHER" - Billie Eilish "Riptide" - Vance Joy "Die With A Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

Najczęściej odtwarzane podcasty na Spotify:

The Joe Rogan Experience Gemischtes Hack Crime Junkie Armchair Expert with Dax Shepard Last Podcast On The Left The Daily Fest & Flauschig Morbid My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Relatos de la Noche Call Her Daddy Não Inviabilize Pardon My Take Distractible La Cotorrisa Dateline NBC Mordlust Baywatch Berlin Hobbylos Killer Stories with Harvey Guillén

Najczęściej odtwarzane audiobooki w Spotify Premium:

"A Court of Thorns and Roses" - Sarah J. Maas "The Fellowship of the Ring" - J.R.R. Tolkien "Fourth Wing" - Rebecca Yarros "I'm Glad My Mom Died" - Jennette McCurdy "A Court of Mist and Fury" - Sarah J. Maas "Lights Out" - Ted Koppel "A Court of Wings and Ruin" - Sarah J. Maas "The 48 Laws of Power" - Robert Greene "The Housemaid" - Freida McFadden "Iron Flame" - Rebecca Yarros "The Woman in Me" - Britney Spears "A Game of Thrones" - George R.R. Martin "Icebreaker" - Hannah Grace "It Ends with Us" - Colleen Hoover "The Seven Husbands of Evelyn Hugo" - Taylor Jenkins Reid "A Court of Silver Flames" - Sarah J. Maas "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" - Mark Manson "The Boyfriend" - Freida McFadden "Sapiens" - Yuval Noah Harari "Funny Story' - Emily Henry

Spotify przez 20 lat zmieniło branżę muzyczną nie do poznania

Spotify powstało 23 kwietnia 2006 r. Firma została założona przez Daniela Eka i Martina Lorentzona. Jej model biznesowy spotykał się z różną krytyką oraz oporami ze strony artystów. Branża muzyczna przez ostatnie dwie dekady przeszła ogromne zmiany i musiała dostosować się do nowych realiów, co nie zawsze było proste.

Dziś Spotify działa na ponad 180 rynkach i oferuje własne usługi w ramach modelu freemium. Podstawowy dostęp oferowany jest za darmo, ale dodatkowe opcje i funkcjonalności wiążą się z opłatami na zasadzie cyklicznych subskrypcji.

Spotify przez lata urosło do miana największej usługi muzycznej na świecie. Baza użytkowników platformy przekroczyła już liczbę 750 mln użytkowników. Około 290 mln z nich to płatni subskrybenci planu Premium. Największym rynkiem jest Europa z ponad 100 mln użytkowników.

Rynkowy udział Spotify w branży streamingu muzyki szacuje się na około 32 proc. Pod tym względem Szwedzi są liderami i wyprzedzają konkurencję, w tym Apple Music.

