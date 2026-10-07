W skrócie Użytkownicy Spotify Premium w Polsce zyskają dostęp do audiobooków już 15 października 2026 roku.

Subskrybenci otrzymają w ramach planu Premium dostęp do katalogu obejmującego ponad 20 tysięcy tytułów w języku polskim.

W ramach aktywnej subskrypcji użytkownicy będą mogli słuchać audiobooków maksymalnie przez 12 godzin w miesiącu.

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Spotify rozszerza dostępność audiobooków w ujęciu globalnym. Usługa na dniach zostanie udostępniona także dla użytkowników platformy w Polsce. W celu uzyskania dostępu będzie potrzebny plan Premium. Kiedy to nastąpi?

Kiedy audiobooki w Spotify Premium dla użytkowników w Polsce?

Z informacji przekazanych przez polski oddział Spotify wynika, że użytkownicy z kraju otrzymają dostęp do audiobooków już w połowie miesiąca. Nastąpi to 15 października.

Informacja została przekazała w trakcie Targów Książki we Frankfurcie, czyli największego na świecie wydarzenia literackiego.

Do końca 2026 roku dostęp do książek audio zostanie rozszerzony z 22 do ponad 180 rynków. Oznacza to, że już wkrótce ponad 750 milionów osób na całym świecie będzie mogło słuchać książek w Spotify lub kupować pojedyncze tytuły – obok muzyki i podcastów, które już znają i lubią

Usługa będzie dostępna dla subskrybentów różnych planów Spotify Premium. Warto dodać, że audiobooki są częścią platformy już od kilku lat, ale dostępność usługi była początkowo bardzo ograniczona.

Spotify odpali ponad 20 tysięcy audiobooków w języku polskim

W ramach oferty subskrybenci płatnych planów Spotify uzyskają dostęp do ponad 20 tys. tytułów w języku polskim. Natomiast cała baza audiobooków składa się z ponad 350 tysięcy pozycji w więcej niż 120 językach. Wśród rodzimych tytułów wymienia się m.in. "Zakręty losu" i "Przyjdę, gdy zaśniesz" Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, oba tomy "Prawdy zapisanej w popiołach" Joanny Jax czy "Hardą" Elżbiety Cherezińskiej.

"Książki pozwalają zwolnić, spojrzeć na świat z innej perspektywy albo całkowicie zatracić się w innej rzeczywistości. W czasach, gdy tak wiele naszej uwagi pochłania bezrefleksyjne przewijanie kolejnych, przygnębiających treści, książki dają nam przestrzeń do skupienia i wyobraźni. Udostępnienie audiobooków na ponad 180 rynkach oznacza, że miliony kolejnych osób będą mogły odkrywać ten format, a autorzy i wydawcy dotrą do czytelników, do których wcześniej nie mieli dostępu" - czytamy w komunikacie Spotify.

W ramach aktywnej subskrypcji Spotify Premium użytkownicy będą mogli odsłuchać audiobooki przez maksymalnie 12 godzin w miesiącu. Natomiast w ramach usługi Audiobooks+ w cenie 17,99 złotych będzie można uzyskać dodatkowe 15 godzin. Nie zabraknie też opcji zakupu pojedynczych tytułów.