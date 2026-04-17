Spotify odświeża aplikację na tablety. Nowy interfejs to nie wszystko
Spotify wprowadza nową aplikację na tablety, która ma przeprojektowany interfejs lepiej przystosowany do większych ekranów. Wśród nowości pojawia się zwijany pasek boczny czy podzielony widok. Ponadto nową aplikację Spotify docenią także użytkownicy wybranych smartfonów ze składanymi wyświetlaczami.
Spotify jakiś czas temu wprowadziło nową aplikację na telewizory. Teraz nadszedł czas na odświeżenie platformy na inne urządzenia. Tym razem padło na tablety, których użytkownicy dostają przebudowaną aplikację. Skorzysta z niej także grupa właścicieli innych sprzętów mobilnych.
Nowa aplikacja Spotify na tablety wprowadza sporo nowości
Szwedzi poinformowali o dostępności nowej aplikacji Spotify na tablety, która wprowadza przeprojektowany interfejs użytkownika oraz kilka użytecznych nowości. Co nowego wprowadzono? Firma podkreśla przede wszystkim następujące zmiany.
- Adaptacyjna orientacja - nowa aplikacja Spotify automatycznie dostosowuje interfejs do orientacji ekranu. Wraz z tym UI wyświetla lepiej dopasowane elementy.
- Zwijany pasek boczny - kolejna nowość, która ułatwia korzystanie z aplikacji. Element ma interaktywne treści, co ułatwia przeglądanie w trakcie odtwarzania muzyki.
- Podzielony ekran - Spotify wprowadziło również zmiany, które dają dostęp do większej liczby funkcji i elementów. Podzielony widok umożliwia jednoczesne korzystanie z odtwarzacza przy dostępie do biblioteki muzycznej lub rekomendacji.
- Ulepszone wrażenia wideo - specjalny przycisk pozwalający "przełączać na wideo" znajduje się teraz na środku ekranu.
Tablety dają Ci więcej przestrzeni do eksploracji, dlatego zaprojektowaliśmy to tak, aby umożliwiało przeglądanie i odkrywanie nowych ulubionych utworów obok tych, które są odtwarzane
Spotify dodaje, że choć zmian i nowości jest sporo, tak główna funkcjonalność nie została naruszona i użytkownicy szybko się tu odnajdą. Pasek nawigacyjny nadal jest na dole, a zwijana szuflada z dostępem do profilu oraz ustawień ciągle jest z boku.
Nowa aplikacja Spotify wprowadza zmiany także na składane smartfony
Choć nowa aplikacja Spotify została zaprojektowana z myślą o tabletach, tak zmiany docenią również użytkownicy części składanych smartfonów. Redakcja 9to5Google raportuje, że nowy interfejs pojawia się m.in. na telefonach Samsung Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V6 i Google Pixel 9 Pro Fold, ale nie widać go na modelu Oppo Find N6.
Warto dodać, że przeprojektowana aplikacja Spotify na tablety zaczęła pojawiać się u części użytkowników już kilka miesięcy temu. W ramach testów, ale teraz jest wdrażana dla wszystkich właścicieli tego typu urządzeń.