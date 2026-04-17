Spotify jakiś czas temu wprowadziło nową aplikację na telewizory. Teraz nadszedł czas na odświeżenie platformy na inne urządzenia. Tym razem padło na tablety, których użytkownicy dostają przebudowaną aplikację. Skorzysta z niej także grupa właścicieli innych sprzętów mobilnych.

Nowa aplikacja Spotify na tablety wprowadza sporo nowości

Szwedzi poinformowali o dostępności nowej aplikacji Spotify na tablety, która wprowadza przeprojektowany interfejs użytkownika oraz kilka użytecznych nowości. Co nowego wprowadzono? Firma podkreśla przede wszystkim następujące zmiany.

Adaptacyjna orientacja - nowa aplikacja Spotify automatycznie dostosowuje interfejs do orientacji ekranu. Wraz z tym UI wyświetla lepiej dopasowane elementy.

Zwijany pasek boczny - kolejna nowość, która ułatwia korzystanie z aplikacji. Element ma interaktywne treści, co ułatwia przeglądanie w trakcie odtwarzania muzyki.

Podzielony ekran - Spotify wprowadziło również zmiany, które dają dostęp do większej liczby funkcji i elementów. Podzielony widok umożliwia jednoczesne korzystanie z odtwarzacza przy dostępie do biblioteki muzycznej lub rekomendacji.

Ulepszone wrażenia wideo - specjalny przycisk pozwalający "przełączać na wideo" znajduje się teraz na środku ekranu.

Tablety dają Ci więcej przestrzeni do eksploracji, dlatego zaprojektowaliśmy to tak, aby umożliwiało przeglądanie i odkrywanie nowych ulubionych utworów obok tych, które są odtwarzane

Spotify dodaje, że choć zmian i nowości jest sporo, tak główna funkcjonalność nie została naruszona i użytkownicy szybko się tu odnajdą. Pasek nawigacyjny nadal jest na dole, a zwijana szuflada z dostępem do profilu oraz ustawień ciągle jest z boku.

Nowa aplikacja Spotify wprowadza zmiany także na składane smartfony

Choć nowa aplikacja Spotify została zaprojektowana z myślą o tabletach, tak zmiany docenią również użytkownicy części składanych smartfonów. Redakcja 9to5Google raportuje, że nowy interfejs pojawia się m.in. na telefonach Samsung Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V6 i Google Pixel 9 Pro Fold, ale nie widać go na modelu Oppo Find N6.

Warto dodać, że przeprojektowana aplikacja Spotify na tablety zaczęła pojawiać się u części użytkowników już kilka miesięcy temu. W ramach testów, ale teraz jest wdrażana dla wszystkich właścicieli tego typu urządzeń.

