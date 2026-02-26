Brzmi interesująco? W takim razie pewnie zainteresuje was informacja, że urna Eternal Playlist Urn kosztuje 495 dolarów i powstała w zaledwie 150 egzemplarzach, więc trzeba się pospieszyć.

Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak klasyczne naczynie memorialne, jednak pod pokrywą ukryto głośnik bezprzewodowy, który może odtwarzać wybraną playlistę zmarłego - zdaniem pomysłodawców chodzi o symboliczny gest "zabrania ulubionej muzyki poza granicę życia".

Wreszcie śmierć jest o wiele mniej nudna

"Pośmiertna ścieżka dźwiękowa"

Równolegle Spotify uruchomiło Eternal Playlist Generator, dostępny dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. To narzędzie, które tworzy spersonalizowaną "muzykę po życiu".

A wszystko na podstawie historii odsłuchów i kilku humorystycznych pytań, m.in. "jaki jest twój wieczny nastrój?" czy "czego słuchałbyś podczas straszenia ludzi?". W ten sposób powstaje muzyczne epitafium, które łączy osobiste wspomnienia z przewrotnym poczuciem humoru.

Gdy pamięć staje się komercją

Ale czy na pewno chodzi o zmarłego, a nie komercjalizację? Oczywiście, że chodzi o komercjalizację, bo na całym świecie rośnie trend personalizacji ceremonii pogrzebowych. Coraz więcej osób wybiera kremację zamiast tradycyjnego pochówku, a rodziny szukają bardziej indywidualnych form upamiętnienia bliskich.

A że dla wielu użytkowników lista utworów jest formą osobistego archiwum emocji, swoistym muzycznym dziennikiem życia, to nietrudno sprzedać to jako "dziedzictwo" zmarłego. I choć trudno ocenić, czy Eternal Playlist Urn stanie się rynkowym sukcesem, jedno jest pewne - zmusza do refleksji i wywołuje szeroką dyskusję o granicach komercjalizacji śmierci.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press