Spotify Wrapped 2026. Kiedy tegoroczne podsumowanie i jak się przygotować?

W skrócie Użytkownicy Spotify mogą spodziewać się udostępnienia podsumowania Wrapped 2026 w ciągu najbliższych kilku tygodni, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Aby uniknąć problemów z dostępem do podsumowania, warto zadbać o zainstalowanie na swoim urządzeniu jak najnowszej wersji aplikacji Spotify.

Opcje w ustawieniach aplikacji pozwalają na wykluczenie wybranych utworów z podsumowania oraz wyłączenie uwzględniania muzyki przeznaczonej dla dzieci i rodziny.

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Użytkownicy popularnej usługi streamingowej czekają na Spotify Wrapped 2026 z niecierpliwością. Co nie powinno dziwić, bo tegoroczne podsumowania zostaną udostępnione w ciągu kilku najbliższych tygodni. Kiedy to nastąpi i czego należy się spodziewać?

Jak przygotować się na podsumowania Spotify Wrapped 2026?

Szwedzi udostępnili na własnym blogu wpis, który nawiązuje do Spotify Wrapped 2026. Co prawda na razie nie została podana data udostępnienia tegorocznych podsumowań. Gigant rynku streamingu wyjaśnia jednak, jak się na to odpowiednio przygotować już teraz.

Spotify wraz uwagę na konieczność aktualizowania aplikacji. Warto więc zadbać o to, aby oprogramowanie zainstalowane na telefonie czy innym urządzeniu było jak najaktualniejsze. W przeciwnym wypadku może to utrudnić uzyskanie dostępu do podsumowania w dniu premiery.

Następnie Szwedzi zwracają uwagę na dbanie o własny gust i przypominają, że poszczególne utwory czy playlisty można wykluczać z podsumowań. Służy do tego opcja o nazwie Nie uwzględniaj w profilu gustu.

Jest też wskazówka dla rodziców, z których kont muzyki słuchają także dzieci. Takie odtworzenia też można wykluczać z podsumowań. W tym celu należy tylko w ustawieniach (w sekcji Wyświetlanie) odznaczyć opcję Uwzględniaj muzykę dla dzieci i rodziny.

Kiedy pojawi się Spotify Wrapped 2026?

Data uruchomienia Spotify Wrapped 2026 nie jest na razie znana. W poprzednich latach następowało to jednak na przełomie listopada i grudnia. W 2025 i 2024 r. miało to miejsce na początku grudnia. Natomiast w dwóch poprzednich latach pod koniec listopada. Jak będzie w tym roku, to przekonamy się wkrótce.

Spekuluje się jednak, że powinno to nastąpić w okolicy środy 2 grudnia. Być może wtedy rzeczywiście miliony użytkowników usługi będzie mogło uzyskać dostęp do własnego podsumowania w ramach Spotify Wrapped 2026.