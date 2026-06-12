W skrócie Spotify zrezygnowało z nowej ikonki aplikacji po fali krytyki ze strony użytkowników i przywróciło poprzednią wersję symbolu.

Nowa ikonka wprowadzona z okazji 20-lecia platformy miała formę kuli dyskotekowej, co wywołało negatywne reakcje oraz stało się obiektem żartów w sieci.

Platforma Spotify ma ponad 760 mln użytkowników, z czego poniżej 300 mln korzysta z płatnej subskrypcji.

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Spotify w tym roku obchodzi 20. urodziny. W ramach świętowania okrągłej rocznicy Szwedzi postanowili odświeżyć ikonkę własnej aplikacji i podmieniono ją na nową, która przypominała kulę dyskotekową. To wywołało spore kontrowersje i teraz firma postanowiła ostatecznie wycofać się z podjętej decyzji.

Spotify wysłuchało krytyki i przywraca poprzednią ikonkę aplikacji

Nowa ikonka aplikacji Spotify została wprowadzona w maju i szybko spotkała się z niezadowoleniem. Z płaskiego okręgu z trzema liniami zdecydowano się na nowy symbol nawiązujący do kuli dyskotekowej. Wielu osobom taka "nowość" nie przypadła do gustu i na giganta wylała się krytyka.

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Część użytkowników nawet posunęło się do stwierdzenia, że jest to najgorsza zmiana w całej historii platformy. Spotify zareagowało na krytykę już w połowie maja i udostępniło na własnych kontach w platformach społecznościowych wpis o następującej treści.

Dobrze, wiemy, że brokat nie jest dla każdego. Nasz tymczasowy blask wkrótce się skończy. Twoja regularna ikona Spotify powróci w przyszłym tygodniu

Spotify w ten sposób przyznało się do błędu, ale ostatecznie na wycofanie zmian trzeba było poczekać nie jeden tydzień, a blisko miesiąc. Poprzednia ikona powróciła i dyskotekowa kula nie kuje już w oczy użytkowników.

Spotify ma ponad 760 mln użytkowników

Szwedzka platforma jest zdecydowanie numerem jeden na rynku aplikacji do streamingu muzyki. Obecnie ma już ponad 760 mln użytkowników na całym świecie. Tak duży sukces został odniesiony głównie za sprawą darmowego planu z reklamami.

Płatną subskrypcję Spotify Premium ma znacznie mniej osób, bo ich baza nie przekroczyła jeszcze 300 mln użytkowników. Co nie zmienia faktu, że nadal jest to bardzo imponujący wynik.

Tak duża baza użytkowników sprawiła, że reakcja na nową ikonkę była naprawdę duża. Wprowadzona zmiana stała się nawet obiektem memów. Nie dziwi więc, że Szwedzi ostatecznie postanowili wycofać się z decyzji podjętej w maju.





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