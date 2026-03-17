Czego najbardziej brakuje wam w aplikacji Spotify na telefony? Pewnie wielu z was wskaże na brak możliwości wygodnego zarządzeniami folderami playlist. Na szczęście to powinno wkrótce ulec zmianie, choć czekamy na to od kilkunastu lat.

Aplikacja Spotify z funkcją do zarządzania folderami dla playlist

Rąbka tajemnicy na temat planowanej funkcji ujawnia nam kod źródłowy aplikacji Spotify na telefony z numerkiem 9.1.34.12. Został on prześwietlony przez redakcję serwisu Android Authority i doszukano się kilku ciekawych zapisków. Te wskazują na to, że zarządzanie playlistami w folderach stanie się wkrótce rzeczywistością.

Zacznijmy od tego, że playlisty tworzone przez użytkowników Spotify można grupować w jednym folderze już od ponad 15 lat, bo taka funkcja została wprowadzona do aplikacji już w 2010 r. Przygotowywane przez Szwedów narzędzia pozwolą to robić w szerszym zakresie.

Nowa funkcja sprawi, że będzie można tworzyć nowe foldery dla playlist oraz nimi zarządzać bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej. Umożliwi to zapanowanie nad bałaganem, który mógł powstawać w obrębie tylko jednego katalogu.

Tworzenie nowych folderów w aplikacji Spotify na telefony ma być możliwe na dwa sposoby. Pierwszym jest nowy przycisk Utwórz. Drugą ma być opcja dostępna z poziomu biblioteki, gdy ta pierwsza jest wyłączona.

Kiedy nowa funkcja w aplikacji Spotify na telefony?

Dokładna odpowiedź na to pytanie nie jest znana, ale można zakładać, że zostanie wprowadzona w ciągu kilku najbliższych tygodni, o czym świadczy kod źródłowy oprogramowania. Warto mieć jednak na uwadze, że z nowym narzędziem trzeba będzie obchodzić się ostrożnie. Dlaczego?

Skasowanie całego folderu może doprowadzić do usunięcia wszystkich przechowywanych w nim playlist. Na szczęście aplikacja mobilna Spotify powinna ostrzegać przed skutkami tego typu działań poprzez specjalne komunikaty wyświetlane na ekranie telefonu.

Można również się spodziewać, że nowość trafi zarówno do aplikacji Spotify na Androida, jak i telefony Apple pracujące pod kontrolą iOS. Narzędzie z pewnością znajdzie uznanie wśród użytkowników, którzy mają dużo playlist i będą chcieli zarządzać ich folderami na smartfonie.

