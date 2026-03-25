Spotify to gigant rynku muzycznego, który również inwestuje mnóstwo środków w rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Niedawno wspominaliśmy wam o debiucie w Polsce funkcji DJ. Teraz pojawia się kolejna nowość o nazwie SongDNA. Do czego służy?

Funkcja SongDNA w Spotify ułatwia odkrywanie nowej muzyki

SongDNA to nowa funkcja, która ma postać interaktywnego narzędzia. Jego celem jest umożliwienie użytkownikom platformy poznania procesów twórczych. Słuchacz może w ten sposób zobaczyć, jak artyści łączą się z coverami czy utworami, a ostatecznie dotrzeć do nowej muzyki.

Funkcja ma postać specjalnej karty na ekranie aplikacji. Wejście w nią pozwoli wyświetlić dodatkowe informacje o twórcach muzyki. I tutaj pojawia się najciekawsza opcja. W ten sposób wyświetlana jest interaktywna mapa, która pozwala odkrywać inne projekty czy powiązanych artystów.

Funkcja SongDNA z aplikacji Spotify.

Narzędzie działa na podstawie informacji dostarczanych przez artystów, ale nie tylko. Wkład ma również społeczność słuchaczy, ale to twórcy muzyki mają pełną kontrolę nad wszystkim, czym mogą zarządzać z poziomu platformy Spotify dla artystów.

SongDNA w wersji beta i tylko dla subskrybentów Spotify Premium

Narzędzie SongDNA wdrażane jest na razie w wersji beta, a więc poglądowej. Co to oznacza? Funkcja działa, ale może jeszcze nie być pozbawiona błędów. Dostarczane wyniki mogą być dalekie od idealnych. Po to jest jednak program pilotażowy, który ma pozwolić na zebranie opinii od użytkowników platformy. W konsekwencji umożliwi to wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Ponadto SongDNA wymaga płatnej subskrypcji Spotify Premium. Dla użytkowników darmowej wersji z reklamami nie będzie dostępne. Funkcja jest na wczesnym etapie wdrażania i pojawia się m.in. w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym miesiącu ma być dostępna dla szerszego grona słuchaczy z różnych rynków.

Nowe narzędzie będzie docelowo dostępne w aplikacji mobilnej na różne urządzenia. Zarówno pracujące pod kontrolą Androida, jak i systemu iOS.

