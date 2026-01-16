Subskrypcje na poszczególne usługi są coraz droższe. Obecnie za wszystkie z nich w Polsce trzeba zapłacić rocznie nawet ponad 3,3 tys. złotych. Tymczasem Spotify ogłosiło kolejne podwyżki cen planu Premium, które wprowadzane są na wybranych rynkach. Czy na liście jest także Polska?

Podwyżki cen Spotify Premium na wybranych rynkach

Szwedzi ogłosili, że ponownie podnoszą ceny planu Premium, ale tym razem tylko na trzech rynkach, choć warto mieć na uwadze, że dwa kraje są w Europie. W Stanach Zjednoczonych subskrypcja indywidualna drożej o jednego dolara. Od lutego klienci będą musieli zapłacić za pakiet 12,99 dol. miesięcznie (obecnie 11,99 dol.).

Podwyżki cen Spotify Premium obejmują także Estonię oraz Łotwę. Firma wyjaśnia, że nowy cennik wynika z chęci dostarczania usług na jak najlepszym poziomie, a więc jest to standardowa regułka, z którą mieliśmy już do czynienia w przeszłości.

Klienci ze Stanów Zjednoczonych, Estonii i Łotwy otrzymują już wiadomości e-mail z informacją o podwyżkach, które zaczną ich obowiązywać od najbliższego okresu rozliczeniowego. Ile zapłacimy w Polsce?

Cennik Spotify Premium w Polsce na razie bez zmian

Zapowiedziane zmiany w cenniku Spotify Premium na szczęście nie obejmują Polski. To oznacza, że w kraju zapłacimy dotychczasowe kwoty, które zostały wprowadzone wraz z ostatnią podwyżką zapowiedzianą w styczniu 2025 r. i zaczęły obowiązywać od kwietnia.

Plan indywidualny - 23,99 zł/miesiąc

Plan dla studentów - 12,99 zł/miesiąc

Plan dla dwóch osób - 30,99 zł/miesiąc

Plan rodzinny - 37,99 zł/miesiąc

Rok temu ceny poszczególnych planów Spotify Premium zostały podniesione od 3 do 8 złotych. Oczywiście nie można wykluczyć, że cennik w Polsce również za jakiś czas ulegnie zmianie, ale zostanie to poprzedzone stosownymi komunikatami. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to pewnie trzeba będzie spodziewać się podwyżek o kilka złotych.

Oczywiście muzyki na Spotify można słuchać również bez subskrypcji Premium, ale wiąże się to z licznymi ograniczeniami. Klienci nie mają dostępu do wszystkich funkcji i ponadto odsłuch przerywany jest reklamami.

