Redmi Note 15 Pro 5G posiadam od kilku dni i mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami. Na dłuższą recenzję przyjdzie czas, a tymczasem zobaczmy, co można powiedzieć o tym telefonie po kilkudziesięciu godzinach użytkowania.

Zawartość opakowania Redmi Note 15 Pro 5G

Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku z telefonem Redmi Note 15 Pro 5G. W opakowaniu (poza smartfonem) znajduje się kabel z końcówkami USB C i A oraz trochę papierologii. Jest też coś, o czym wielu producentów zapomina. To proste etui silikonowe, które zapewni ochronę na start. Natomiast zabrakło ładowarki, ale do też już przywykliśmy.

Zawartość opakowania z Redmi Note 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Smartfon, który otrzymałem do testów, jest w kolorze tytanowym. Do wyboru będą także dwa inne warianty kolorystyczne. Uwagę przykuwa duża wyspa dla aparatu fotograficznego, na której umieszczono trzy obiektywy oraz diodę doświetlającą LED. Sam projekt kamery nie uległ większym zmianom względem modelu 14 Pro 5G. Główny obiektyw połączono z 200-megapikselowym sensorem, co Xiaomi podkreśla również na opakowaniu. Oczekiwania są więc dosyć duże.

Telefon prezentuje się naprawdę dobrze i z pewnością może się podobać. Sprzęt dobrze leży w dłoni i się nie ślizga. Co nowy smartfon marki Xiaomi oferuje pod względem wyposażenia?

Duży i jasny ekran AMOLED-owy CrystalRes

Redmi Note 15 Pro 5G to smartfon, który ma duży wyświetlacz AMOLED-owy CrystalRes o przekątnej 6,83 cala oraz rozdzielczości 2772 × 1280 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a jasność maksymalna osiąga 3200 nitów. Tak to wygląda na papierze, a ja jest w praktyce?

Redmi Note 15 Pro 5G ma duży i jasny wyświetlacz AMOLED-owy CrystalRes. Dawid Długosz INTERIA.PL

Telefon prezentuje obraz w czytelny sposób i rzeczywiście jest jasny. Podczas użytkowania Redmi Note 15 Pro 5G w dużym nasłonecznieniu nie trzeba martwić się, że czegoś nie widać. Dodatkowym atutem jest szkło ochronne pokrywające ekran, którym jest Corning Gorilla Glass Victus 2. Rozwiązanie jest znane z droższych telefonów, a tutaj Xiaomi zdecydowało się na jego implementację w średniej półce cenowej.

Redmi Note 15 Pro 5G z dużą baterią

Smartfon Redmi Note 15 Pro wyróżnia się także dużą baterią, co Xiaomi podkreśla na opakowaniu telefonu. Jest to akumulator o pojemności 6850 mAh, czyli zdecydowanie ponadprzeciętnej. To powinno przełożyć się na długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Do tej pory telefon musiałem podłączyć do ładowarki tylko raz i nastąpiło to po blisko dwóch dniach przeciętnego użytkowania. Pod tym względem telefon również zapowiada się ciekawie. Dokładne czasy pracy sprawdzę przy okazji głębszej recenzji urządzenia.

Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Zdecydowanie szybszą zarezerwowano dla droższego modelu Redmi Note 15 Pro+. Telefon nie wspiera ładowania bezprzewodowego, ale obsługuje zwrotne o mocy 22,5 W, co pozwala wykorzystać go w roli powerbanka.

Aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem

Jednym z najmocniejszych atutów Redmi Note 15 Pro jest aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 został połączony z 200-megapikselowym sensorem HPE. Kamera oferuje zoom optyczny na poziomie 4x i choć nie ma tu dedykowanego teleobiektywu, tak w wielu przypadkach to wystarczy. Jest też obiektyw ultraszerokokątny połączony z 8-megapikselowym czujnikiem oraz dodatkowy aparat AI. Przednia kamera umożliwia robienie zdjęć w jakości do 20 megapikseli.

Aparat przetestuje dokładniej, gdy spędzę z nim więcej czasu w różnych warunkach. Poniżej przykładowe zdjęcia. Fotografia z 200-megapikselowej kamery oraz to samo ujęcie w połączeniu z 4-krotnym zoomem.

Widok z 200-megapikselowego aparatu Redmi Note 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Ten sam krajobraz w 4-krotnym zoomie Redmi Note 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Więcej o możliwościach, plusach, ale też ewentualnych minusach aparatu fotograficznego Redmi Note 15 Pro 5G napiszę w recenzji.

Brak najnowszego oprogramowania Xiaomi

Urządzenie pracuje pod kontrolą starszego Androida 15 z nakładką HyperOS 2. To akurat małe rozczarowanie, ale można się domyślać, że w bardzo niedługim czasie Xiaomi udostępni aktualizację do HyperOS 3, gdzie zostaną wprowadzone nowe funkcje. Mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze przed tym, aż zabiorę się za bardziej gruntowne testy telefonu.

Na razie jest to urządzenie pracujące pod kontrolą starszego software, ale można się spodziewać, że do premiery producent nadrobi ten brak i wtedy będzie można cieszyć się najnowszym HyperOS 3, gdzie Xiaomi wprowadziło sporo bardzo ciekawych funkcji. Jednak już dziś można korzystać z wielu narzędzi AI, jak na przykład Google Gemini czy Circle to Search. Producent oferuje także własne funkcje oparte na sztucznej inteligencji ułatwiające tworzenie treści czy robienie zdjęć.

Wydajny procesor MediaTek Dimensity 7400-Ultra

Pod obudową telefonu Redmi Note 15 Pro 5G umieszczono procesor MediaTek Dimensity 7400-Ultra, który został wykonany w 4-nm litografii i oferuje optymalną wydajność. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Mój testowy egzemplarz ma 8 GB pamięci RAM i to w zasadzie wystarczy do przeciętnego użytkowania. Jeśli myślicie o graniu na urządzeniu czy pracy z bardziej obciążającymi aplikacjami, to z pewnością warto rozważyć opcję z 12 GB RAM-u. W tym drugim przypadku komfort pracy powinien być odczuwalnie lepszy.

Mimo to urządzenie działa płynnie i nie wiesza się, ale już podczas przełączania się między wieloma aplikacjami, które są bardziej zasobożerne, można dostrzec pewne zwolnienia.

Redmi Note 15 Pro 5G ma użyteczne dodatki

Redmi Note 15 Pro 5G to smartfon, który daje również dostęp do ciekawych opcji, o których producenci telefonów nierzadko zapominają. Na uwagę z pewnością zasługują wbudowane głośniki stereofoniczne, które zapewniają wsparcie dla dźwięku przestrzennego w standardzie Dolby Atmos. Następnie mamy możliwość zwiększania głośności nawet o 400 proc.

Nowy smartfon ma także czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Warto też wspomnieć o certyfikacie IP68, co zwiększa odporność na wodę i kurz.

