Stacja kolejowa pod lotniskiem Port Polska. 6 peronów i 10 krawędzi

W skrócie Pod lotniskiem Port Polska powstanie podziemna stacja kolejowa, która będzie wyposażona w 6 peronów oraz 10 krawędzi peronowych dla zachowania odpowiedniej przepustowości.

Wiceminister Piotr Malepszak szacuje, że ze stacji będzie korzystać około 50 tysięcy pasażerów dobowo, a ruch pociągów wszystkich typów nie przekroczy 350 połączeń na dobę.

W ramach projektów kolejowych CPK planowana jest budowa linii Y dla pociągów rozwijających prędkość ponad 300 km/h oraz zakup taboru, w tym jednostek Kolei Dużych Prędkości.

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CPK to nie tylko nowe lotnisko Port Polska. W ramach działań spółki zostaną także zrealizowane różne projekty kolejowe. Wśród nich jest nowa stacja pod portem lotniczym w Baranowie, która znajdzie się pod ziemią. Nowe szczegóły na ten temat ujawnił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Stacja kolejowa pod lotniskiem Port Polska z 6 peronami

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który przy okazji od niedawna pełni także obowiązki pełnomocnika rządu ds. CPK, ujawnił w odpowiedzi na pytanie zadane w serwisie X informacje związane ze stacją kolejową, która znajdzie się pod lotniskiem Port Polska.

Malepszak wyjaśnia, że stacja kolejowa pod lotniskiem otrzyma 6 peronów oraz 10 krawędzi. Wyjaśnia, że będzie to optymalny zapas przepustowości. Pełnomocnik rządu ds. CPK uważa, że "realny ruch wszystkich typów pociągów nie przekroczy nigdy 300-350 pociągów dobowo, które zatrzymają się na tej stacji i obsłużą ok. 50 tysięcy pasażerów dobowo zgodnie z PMT (pasażerski model transportowy)."

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Przy okazji zakłada się ruch w postaci około 150-170 pasażerów na pociąg, co jest zbliżone do największych obecnie dworców kolejowych w Polsce. Wcześniejsze założenia mówiły o około 50 podróżnych, ale według Malepszaka to jak "wożenie pociągami powietrza". Stąd też potrzebne były zmiany.

CPK wybuduje linię kolejową Y i kupi superszybkie pociągi KDP

Plany kolejowe CPK są znacznie rozleglejsze. To przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Y, która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce i zapewni dostęp do nowego lotniska. Pociągi będą po niej poruszać się z prędkością przekraczającą 300 km/h.

Ponadto powołano do życia nową spółkę Port Polska.KDP, która ma odpowiadać m.in. za pool taborowy. W planach jest zakup superszybkich pociągów dla Kolei Dużych Prędkości i pod uwagę bierze się co najmniej 40 jednostek rozpędzających się do ponad 300 km/h. Na tym nie koniec, bo zostaną także kupione ekspresy regionalne oraz składy Aero Express.

Do niedawno mówiono, że przetarg CPK na takie pociągi zostanie ogłoszony jeszcze w 2026 r. Pod koniec zeszłego roku z podobną inicjatywą wystartowało PKP Intercity i dziś wiemy, że w grze pozostają wszyscy czterej oferenci.



