Stadler i ARTS prezentują pierwszy na świecie pociąg woskotorowy na wodór

Pierwszy na świecie pociąg wąskotorowy z napędem wodorowym został zaprezentowany w szwajcarskim Erlen. Jest to wspólny projekt firmy Stadler i włoskiej spółki transportowej z Sardynii - Trasporti Regionali della Sardegna (ARST). Nowy pojazd powstał z myślą o dekarbonizacji kolei wąskotorowej.

Pierwszy na święcie pociąg wąskotorowy z napędem wodorowym na torach w 2028 roku

Nowy pociąg wodorowy wyjedzie na tory w Sardynii już w 2028 r. Pojazd ma pozwolić na znaczące obniżenie emisji dwutlenku węgla przez kolej wąskotorową w tym regionie. Pierwszymi trasami są: lotnisko Alghero - Mamuntanas, Sassari - Alghero oraz Sassari - Sorso.

Dzięki uruchomieniu pierwszego pociągu wodorowego przeznaczonego dla kolei wąskotorowych, Sardynia udowadnia, że jest pionierem innowacji technologicznych w sektorze transportu. To pierwszy tego typu pociąg, zaprojektowany specjalnie z myślą o warunkach podobnych do naszego

"Pociągi wodorowe, które będą kursować na liniach ARST, stanowią doskonały przykład dla środowiska, lokalnej gospodarki i rozwoju kluczowych kompetencji w naszym regionie" - dodaje Barbara Manca.

Projekt jest innowacyjny, bo jeszcze nikt wcześniej nie zdecydował się wypuścić na rynek pojazdu wąskotorowego na wodór, choć podobne napędy w kolei implementowane są także przez innych producentów. Dobrym przykładem jest tutaj lokomotywa wodorowa SM42 6Dn opracowana przez polską spółkę PESA Bydgoszcz S.A.

Wąskotorowy pociąg wodorowy firmy Stadler obniży emisję dwutlenku węgla

Z wyliczeń specjalistów firmy Stadler wynika, że wąskotorowe pociągi wodorowe pozwolą w Sardynii znacząco zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nawet o ponad 2,1 tys. ton w skali roku. Szacunki powstały na podstawie zestawienia 10 pojazdów spalinowych z 10 składami ARST na wodór.

Zastosowany napęd wodorowy jest całkiem ciekawy i pozwala przetwarzać zielone paliwo w energię elektryczną, a ta zasila akumulatory niezbędne do pracy kolejki. Ponadto pociąg wyróżnia się lekką konstrukcją przystosowaną pod kątem specyficznych wymagań stawianych przez włoskie szlaki wąskotorowe.

Nowe pociągi przejdą jeszcze rygorystyczne testy i dopiero potem zostaną dopuszczone do użytku. Sardynia nie jest jedynym miejscem, gdzie pojawią się takie pojazdy na wodór. Z czasem powinny być dostępne także na Sycylii oraz w Kalabrii.





Pierwszy elektryczny wodolot. Będzie woził pasażerów w Sztokholmie AFP