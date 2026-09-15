Stany Zjednoczone potwierdzają. Rozmieściły broń kosmiczną

W skrócie Stany Zjednoczone oficjalnie potwierdziły rozmieszczenie broni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii.

Troy Meink z Sił Powietrznych USA oświadczył, że broń ta ma zapewnić przewagę nad wrogimi państwami i jest odpowiedzią na dynamicznie ewoluujące zagrożenia.

Szczegóły techniczne broni oraz dokładny termin jej wysłania w przestrzeń kosmiczną pozostają ściśle strzeżoną tajemnicą wojskową.

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Zbrojenia przenoszą się w kosmos, co nie jest żadną nowością. Największe mocarstwa świata dążą do uzyskania przewagi na potencjalnymi przeciwnikami, choć zazwyczaj oficjalnie się o tym nie mówi. Do teraz, bo Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj na świecie potwierdziły, że mają broń kosmiczną na orbicie okołoziemskiej.

Broń kosmiczna na orbicie okołoziemskiej rozmieszczona przez Stany Zjednoczone

Informacja została przekazana w poniedziałek 14 września, w trakcie konferencji poświęconej lotnictwu, przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni (Air, Space and Cyber Conference). Głos w tej sprawie zabrał Troy Meink przedstawiciel Sił Powietrznych USA i stwierdził, że jego kraj ma broń kosmiczną rozmieszczoną na orbicie okołoziemskiej.

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Wspomniana broń według deklaracji Meinka ma zapewnić Stanom Zjednoczonym odpowiednią przewagę w trakcie działań ze strony wrogo nastawionych państw i stanowi odpowiedź na "ewoluujące zagrożenia".

Broń kosmiczna rozmieszczona przez Stany Zjednoczone na orbicie okołoziemskiej owiana jest tajemnicą. Meink nie ujawnił jej możliwości. Nie wiadomo również, kiedy doszło do jej wysłania w kosmos.

Broń kosmiczna USA odpowiedzią na zagrożenia ze strony Rosji i Chin

Stany Zjednoczone od jakiegoś czas dążą do uzyskania przewagi w kosmosie nad Rosją i Chinami. W szczególności nad Państwem Środka, którego program kosmiczny w ostatnich latach znacząco przyspieszył.

Administracja Trumpa uważa, że zdolności kosmiczne stanowią kluczowy element planowanego systemu obrony "Złota Kopuła". Jego celem jest zapewnienie Stanom Zjednoczonym możliwości do obrony przed atakami rakietowymi oraz innymi zagrożeniami z powietrza.

W 2019 r. do życia powołano Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Głównie w celu ochrony amerykańskich interesów w kosmosie. Natomiast w zeszłym roku prezydent Donald Trump wydał rozporządzenie wykonawcze, które daje możliwości wykorzystania US Space Force jako siły zdolnej do prowadzenia działań ofensywnych.