Starship gotowy na lot orbitalny. Gdzie oglądać transmisję SpaceX?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Starship odbędzie się dziś pierwszy lot orbitalny. To bardzo ważny test ogromnej rakiety SpaceX, który zostanie przeprowadzony pierwszy raz. Firma Elona Muska chce wysłać drugi stopień z ładunkiem na orbitę okołoziemską. Starship spędzi tam maksymalnie 10 godzin, a potem odbędzie się lądowanie na oceanie.

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Rakieta Starship SpaceX na platformie startowej, otoczona parą, z widoczną infrastrukturą naziemną.
Starship gotowy na lot orbitalny. Gdzie oglądać transmisję SpaceX?SpaceX/Xmateriały prasowe

W skrócie

  • SpaceX przeprowadzi dzisiaj 14. lot testowy rakiety Starship, który będzie pierwszym w historii firmy lotem o charakterze orbitalnym.
  • Okienko startowe otwiera się o godzinie 14:15 czasu polskiego, a transmisję na żywo będzie można śledzić w serwisie X od godziny 13:40.
  • Podczas misji trwającej do 10 godzin drugi stopień rakiety wyniesie na orbitę satelity Starlink V3 i przetestuje udoskonaloną osłonę termiczną.
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SpaceX dotychczas przeprowadziło 13 lotów Starshipa i wszystkie z nich były suborbitalne. Ogromna rakieta firmy Elona Muska zostanie wystrzelona w kosmos ponownie. Poniedziałkowy start będzie ważnym kamieniem milowym w rozwoju tego projektu. Po raz pierwszy konstrukcja odbędzie lot orbitalny.

Gdzie oglądać start rakiety SpaceX?

14. lot wielkiej rakiety SpaceX będzie można oczywiście oglądać na żywo w internecie. Starship znajduje się już na stanowisku startowym w teksańskim Starbase i czeka na wystrzelenie.

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Okienko startowe otworzy się o godzinie 14:15 czasu w Polsce i potrwa 75 minut. Niedługo po tym ogromna konstrukcja powinna oderwać się od powierzchni. Webcast z relacją na żywo rozpocznie się około 35 minut przed planowanym startem.

Wydarzenie będzie można oglądać na kanale firmy w platformie X. Relacja powinna ruszyć około godziny 13:40 czasu w Polsce.

Starship odbędzie pierwszy lot orbitalny

Dzisiejszy test wielkiej rakiety będzie przełomowy. Starship po raz pierwszy odbędzie lot orbitalny, czyli poleci na orbitę okołoziemską. Z informacji przekazanych przez SpaceX wynika, że spędzi tam około 10 godzin i w tym czasie okrąży naszą planetę maksymalnie sześć razy.

Booster rakiety, czyli pierwszy stopień Super Heavy, po starcie wpadnie do Zatoki Meksykańskiej. SpaceX nie planuje go odzyskać i tym razem nie czeka nas spektakularne lądowanie w ramionach wieży.

Drugi stopień ma w ładowni satelity Starlink V3, które trafią na orbitę okołoziemską i zostaną następnie rozmieszczone. Potem zostanie podjęta próba nawiązania łączności z całą konstelacją.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Po całym locie Starship ponownie wejdzie w atmosferę i wtedy zostanie sprawdzona m.in. udoskonalona osłona termiczna drugiego stopnia. Ten element również nie zostanie odzyskany. Lądowanie ma odbyć się na Pacyfiku i SpaceX chce to zrobić w "miękki" sposób. Potem konstrukcja zostanie pewnie wyłowiona i przetransportowana do Starbase, jak to było w przypadku poprzedniej misji.

Jak podwodne drony mogą ratować życie© 2026 Associated Press
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