Starship gotowy na lot orbitalny. Gdzie oglądać transmisję SpaceX?

W skrócie SpaceX przeprowadzi dzisiaj 14. lot testowy rakiety Starship, który będzie pierwszym w historii firmy lotem o charakterze orbitalnym.

Okienko startowe otwiera się o godzinie 14:15 czasu polskiego, a transmisję na żywo będzie można śledzić w serwisie X od godziny 13:40.

Podczas misji trwającej do 10 godzin drugi stopień rakiety wyniesie na orbitę satelity Starlink V3 i przetestuje udoskonaloną osłonę termiczną.

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SpaceX dotychczas przeprowadziło 13 lotów Starshipa i wszystkie z nich były suborbitalne. Ogromna rakieta firmy Elona Muska zostanie wystrzelona w kosmos ponownie. Poniedziałkowy start będzie ważnym kamieniem milowym w rozwoju tego projektu. Po raz pierwszy konstrukcja odbędzie lot orbitalny.

Gdzie oglądać start rakiety SpaceX?

14. lot wielkiej rakiety SpaceX będzie można oczywiście oglądać na żywo w internecie. Starship znajduje się już na stanowisku startowym w teksańskim Starbase i czeka na wystrzelenie.

Okienko startowe otworzy się o godzinie 14:15 czasu w Polsce i potrwa 75 minut. Niedługo po tym ogromna konstrukcja powinna oderwać się od powierzchni. Webcast z relacją na żywo rozpocznie się około 35 minut przed planowanym startem.

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Wydarzenie będzie można oglądać na kanale firmy w platformie X. Relacja powinna ruszyć około godziny 13:40 czasu w Polsce.

Starship odbędzie pierwszy lot orbitalny

Dzisiejszy test wielkiej rakiety będzie przełomowy. Starship po raz pierwszy odbędzie lot orbitalny, czyli poleci na orbitę okołoziemską. Z informacji przekazanych przez SpaceX wynika, że spędzi tam około 10 godzin i w tym czasie okrąży naszą planetę maksymalnie sześć razy.

Booster rakiety, czyli pierwszy stopień Super Heavy, po starcie wpadnie do Zatoki Meksykańskiej. SpaceX nie planuje go odzyskać i tym razem nie czeka nas spektakularne lądowanie w ramionach wieży.

Drugi stopień ma w ładowni satelity Starlink V3, które trafią na orbitę okołoziemską i zostaną następnie rozmieszczone. Potem zostanie podjęta próba nawiązania łączności z całą konstelacją.

Po całym locie Starship ponownie wejdzie w atmosferę i wtedy zostanie sprawdzona m.in. udoskonalona osłona termiczna drugiego stopnia. Ten element również nie zostanie odzyskany. Lądowanie ma odbyć się na Pacyfiku i SpaceX chce to zrobić w "miękki" sposób. Potem konstrukcja zostanie pewnie wyłowiona i przetransportowana do Starbase, jak to było w przypadku poprzedniej misji.