Starship ładowany na statek. SpaceX przetransportuje go do Starbase

W skrócie SpaceX rozpoczęło proces transportu drugiego stopnia rakiety Starship z Oceanu Indyjskiego do bazy Starbase w Teksasie, wykorzystując do tego specjalną platformę i statek.

Kolejna misja SpaceX zakłada pierwszy lot orbitalny z ładunkiem komercyjnym oraz próbę złapania drugiego stopnia rakiety w ramiona wieży startowej.

Firma Elona Muska ogłosiła plany budowy nowego kosmodromu w Luizjanie, który ma umożliwić przeprowadzanie tysięcy startów rakiety Starship w ciągu roku.

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SpaceX zaliczyło pod koniec lipca bardzo udany test rakiety Starship. Drugi stopień wielkiej rakiety po raz pierwszy wylądował miękko na Oceanie Indyjskim, gdzie następnie przez kilka tygodni dryfował. Teraz firma Elona Muska w końcu postanowiła się nim zająć i ściągnąć go do Starbase w Teksasie, skąd odbył się start.

Starship ładowany na statek i wróci do Starbase

SpaceX udostępniło w czwartek 27 sierpnia nowe zdjęcia, na których pokazało proces ściągania drugiego stopnia rakiety Starship z wody na pokład statku. Czynności odbywają się w pobliżu Wyspy Bożego Narodzenia, gdzie drugi stopień przetransportowano z otwartego oceanu.

W tym celu wykorzystano specjalną platformę z linami, co pozwoliło wciągnąć drugi stopień rakiety Starship na pokład statku. Pamiętajmy, że ten element to spory kolos, bo jest długi na ponad 50 metrów.

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Wyłowiony z Oceanu Indyjskiego Starship zostanie następnie przetransportowany do Starbase w Teksasie, skąd odbył się lipcowy start megarakiety Elona Muska. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie plany SpaceX wiąże z tym elementem. Sam transport potrwa kilka miesięcy.

SpaceX szykuje się do kolejnego lotu rakiety Starship

SpaceX nie zwalnia i już szykuje się do kolejnego lotu rakiety Starship. Najbliższa misja będzie wyjątkowa. Firma po raz pierwszy wykona lot orbitalny, a nie tylko suborbitalny. W ładowni drugiego stopnia ma znaleźć się ładunek komercyjny, który następnie zostanie rozmieszczony na orbicie okołoziemskiej.

Jakby tego było mało, to ma zostać podjęta pierwsza próba złapania drugiego stopnia rakiety Starship w ramiona wieży. Dotychczas udało się to wyłącznie z boosterem Super Heavy. Jeśli plan się powiedzie, to będzie to milowy krok na drodze do uruchomienia lotów komercyjnych wielkiej konstrukcji Muska.

SpaceX wcześniej w tym tygodniu ujawniło również plany budowy nowego kosmodromu. Jest nim Starbase w Luizjanie, który będzie naprawdę wielki i docelowo ma pozwolić na wykonywanie nawet tysięcy startów Starshipa w ciągu roku. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku.



