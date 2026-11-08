Starship. Najpotężniejsza rakieta świata. Jakie plany ma SpaceX?

W skrócie Starship wyewoluował z wcześniejszych koncepcji Elona Muska, takich jak BFR czy Mars Colonial Transporter, przechodząc długą drogę od 2005 roku do dzisiejszej finalnej formy.

SpaceX planuje 15. lot testowy, który będzie przełomowy dzięki próbie jednoczesnego odzyskania obu stopni rakiety przy pomocy mechanicznych ramion wieży startowej.

W przyszłym roku SpaceX planuje start Starshipa z Florydy, a rakieta odegra ważną rolę w misji Artemis III, testując systemy dokowania dla przyszłych lądowników księżycowych.

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Są wielkie rakiety i jest Starship. Konstrukcja opracowywana od dekady przez SpaceX jest zdecydowanie najpotężniejszą, którą kiedykolwiek zbudował człowiek. Testy idą w dobrym kierunku i firma Elona Muska wiąże z tym projektem naprawdę duże plany.

Elon Musk myślał o potężnej rakiecie już ponad 20 lat temu

Starship to rakieta, która w rzeczywistości wyewoluowała z innych pomysłów Elona Muska. Już w 2005 r. założyciel SpaceX po raz pierwszy wspomniał o BFR. To wielka rakieta kosmiczna, która mogłaby wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie nawet 100 ton.

W 2012 r. pojawiła się koncepcja o nazwie Mars Colonial Transporter, czyli pojeździe kosmicznym do transportu ludzi do i z Czerwonej Planety. Cztery lata później nazwę zmieniono na Interplanetary Transport System. Natomiast w 2017 r. ponownie powrócono do BFR, ale nie na długo.

Załogowy Starship dolatujący do Marsa SpaceX materiały prasowe

Nazwa Starship pojawiła się w 2019 r. i pozostała do dziś. Wtedy jeszcze Mars odgrywał dużą rolę w trakcie projektowania całego systemu, ale z czasem plany SpaceX uległy zmianie i Elon Musk przestał marzyć o kolonizacji Czerwonej Planety.

Rakieta Starship powstaje w Starbase

SpaceX na potrzeby nowego projektu zbudowało nowe centrum w teksańskim Boca Chica. Z czasem miejsce to zamieniło się w całe miasteczko o nazwie Starbase. To tam znajdują się zakłady, gdzie budowane są elementy konstrukcji oraz odbywają się próbne loty.

W 2019 r. rozpoczęto testy tzw. Starhopperów, czyli mniejszych pojazdów kosmicznych, które stanowiły podwaliny pod przyszłe elementy rakiety. W 2020 r. po raz pierwszy w powietrze wzniósł się Starship SN5 i poleciał na wysokość 150 metrów. Późniejsze próby kończyły się różnie, łącznie ze spektakularnymi eksplozjami na stanowisku.

Starbase. Tu SpaceX składa i testuje rakiety Starship. SpaceX/YouTube materiały prasowe

Dziś Starbase to całe miasteczko, którego powierzchnia to około 4 kilometrów kwadratowych. Elon Musk dostał zgodę od władz Teksasu na utworzenie miejscowości w 2025 r. i nastąpiło to po wcześniejszym referendum.

Starship odbył 14 lotów próbnych

Starship już we właściwej postaci pierwszy lot odbył w kwietniu 2023 r. Próba zakończyła się eksplozją, gdyż nie doszło do separacji obu stopni. Późniejsze loty rakiety były coraz bardziej udane. Pierwsze trzynaście to próby suborbitalne. Natomiast dopiero 14. lot był pierwszym orbitalnym.

SpaceX podchodzi do testów na zasadzie "próby i wyciąganie wniosków". To oznacza, że kolejne wersje Starshipa lecą z różnymi poprawkami i następnie firma zbiera dane, które mają na celu wprowadzanie kolejnych usprawnień.

Starship po raz pierwszy na orbicie. 14. lot zakończony sukcesem SpaceX/X materiał prasowy

Do tej pory udało się tylko kilka razy odzyskać booster Super Heavy, który złapano w ramiona wieży. Natomiast drugi stopień tylko dwa razy zakończył lot miękkim lądowaniem na oceanie. Wcześniejsze próby kończyły się rozbiciem statku.

15. lot rakiety Starship ma być przełomowy

Jeszcze w listopadzie SpaceX chce przeprowadzić 15. lot Starshipa. Ta misja ma być przełomowa przede wszystkim z jednego powodu. Firma Elona Muska chce po raz pierwszy spróbować odzyskać oba stopnie i złapać je w ramiona umieszczone na wieżach.

Jeśli się uda, to będzie to pierwszy raz, gdy drugi stopień rakiety zostanie odzyskany. Pod warunkiem, że to rzeczywiście się ziści. Ewentualny sukces przybliży rakietę do wprowadzenia do komercyjnego użytku.

15. lot Starshipa nie ma jeszcze daty, ale SpaceX niedawno przeprowadziło testy statyczne obu stopni. Najpierw boostera Super Heavy, a potem statku Ship 42. W obu przypadkach zakończyły się one sukcesem. Niedługo cała konstrukcja zapewne zostanie ułożona do startu na stanowisku w Starbase.

Starship najpotężniejszą rakietą świata

Starship jest najpotężniejszą rakietą świata, jaką kiedykolwiek zbudował człowiek. Konstrukcja składa się z dwóch stopni, z których każdy docelowo ma być odzyskiwany. Pozwoli to znacząco zredukować koszty lotów w kosmos.

Pierwszy stopień to tzw. booster Super Heavy, który jest wysoki na 72 metry i ma 9 metrów średnicy. Na spodzie znajdują się 33 silniki Raptor, które zapewniają ogromny ciąg w postaci ponad 18 mln funtów siły. W roli paliwa SpaceX wykorzystuje ciekły metan, a utleniaczem jest ciekły tlen.

Starship jest wysoki na ponad 120 metrów. SpaceX materiały prasowe

Drugi stopień to statek (w j. ang. Ship), który jest wysoki na 52 metry i też ma 9 metrów średnicy. W obecnej wersji Starship jest w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunek o wadze nawet ponad 100 ton. W planach jest nawet potężniejsza konfiguracja, gdzie możliwości mogą zostać zwiększone do nawet 200 ton.

Rakieta Starship poleci z Florydy i weźmie udział w misji Artemis III

Starship na razie lata ze Starbase, ale już w przyszłym roku ma odbyć się pierwszy start konstrukcji ze stanowiska na Florydzie. Mowa o historycznym Launch Pad 39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego (KSC) na Florydzie, które należy do NASA. To stąd wystrzelono wiele kluczowych misji, w tym księżycowych programu Apollo czy później promy kosmiczne.

SpaceX od kilku lat modernizuje stanowisko 39A pod kątem Starshipa. Wymagało to sporo pracy i zastosowania specjalnych materiałów. Jest to również kluczowe dla NASA. Rakieta Elona Muska ma w przyszłym roku odegrać dużą rolę w misji Artemis III.

Misja Artemis III ma być ostatnim tam kluczowym momentem przed ponownym powrotem ludzi na Księżyc. W jej trakcie NASA chce przetestować dwa lądowniki księżycowe w połączeniu ze statkiem załogowym Orion. Jednym z nich jest drugi stopień Starshipa, który na potrzeby misji na Srebrny Glob zostanie odpowiednio przystosowany.

Wiemy, że w trakcie misji Artemis III statek Orion ma zadokować do drugiego stopnia Starshipa, ale astronauci nie wejdą na pokład. Próba ma na celu sprawdzić tylko systemy dokowania.